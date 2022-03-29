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“İklim değişikliği” ile “yeşil dönüşüm” konularının ele alınacağı Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi (EKO İKLİM) birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Ankara Ticaret Odasından (ATO) öncülüğünde 30-31 Mart'ta ATO Congresium'da zirvede iş dünyası, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler üniversiteler, uluslararası kuruluşlar ve çok sayıda paydaş bir araya gelecek. Zirve, eski devlet başkanlarından büyükelçilere, kamu kurum ve kuruluşlarından yerel yönetimlere, üniversitelerden iş dünyasına, organize sanayi bölgelerinden KOBİ'lere, uluslararası kuruluşlardan bankalara, sivil toplum kuruluşlarından yazar ve sanatçılara kadar toplumun tüm kesimlerini bir araya getirecek.

"HERKES BUGÜNDEN BAŞLAYARAK TEDBİRİNİ ALSIN"

Zirve öncesi Habertürk'e açıklamalarda bulunan ATO Başkanı Gürsel Baran,

"Ankara olarak farkındalık yaratalım, bütün ülkeye farkındalığı yaratalım herkes bugünden başlayarak tedbirini alsın. 2030'a kadar yüzde 55 karbon salınımının azaltılması öngörülüyor. 2050'de de karbon nötür süreci bizi bekliyor. Buna hazırlık yapmamız lazım. 2050 yılında karbon nötür sürecine kadar 60 milyar Euro bu ülkenin ödemesi gereken bir bedel var. İsitiyoruz ki bunu ödemeyelim. Dünyanın her tarafında ilgi var. 11 devlet başkanı burada olacak. 300'ün üzerinde konuşmacı var. Paneller, eğitimler olacak. Kültür faaliyetleri koyduk içine. 10 salonda 30'un üzerinde etkinlik olacak.

Final Grub'un sponsroluk desteği vereceği EKO İLKİM Zirvesi'ne ile ilgili ATO Başkanı Baran, "Ciner Grup o kadar, güzel sıcaklık gösterdi ki, o kadar yakınlık gösterdi ki ne gerekiyorsa bizim atmamız gereken adımların hepsini biz burada atacağız dediler. Savunma sanayimiz burda olacak, KOSGEB burada olacak. Ankara kenetlendi iki gün boyunca

TOGG LAS VEGAS'TAN SONRA ANKARA'DA

Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ise, "Yüzde 97 toplumsal desteği olan Togg, ilk defa Las Vegas'tan sonra Ankara'da tanıtıma çıkacak. 100'lerce yeşil dönüşüm sürecinin iyi öreneğini göreceğiz orda. Güneş enerjisinden, elektrikli bbisiklete kadar görmediğimiz araçlarla tanışacağız orda" ifadelerini kullandı

Büyükşehirlerde yeşil dönüşümün de işleneceği zirvede, "Türkiye'nin elektrikli otomobili ve çevre dostu" Togg da sahne alacak. Zirvede Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş da bir konuşma gerçekleştirecek.

Zirve, 10 bin metrekare alanda dünyanın ilk ekonomi ve iklim değişikliği fuarına da ev sahipliği yapacak. İklim değişikliği ve yeşil dönüşüm konusunda kurum ve kuruluşların çalışma ve iyi örnek uygulamaları fuarda sergilenecek.