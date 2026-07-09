1 liralık etki 7'ye katlandı

Trendyol, KPMG Türkiye danışmanlığı ile hazırlanan 2025 Sosyoekonomik Etki Raporu’nu yayımladı. Rapora göre, Türkiye ekonomisinde üretim, istihdam ve büyüme açısından önemli bir ekonomik etki oluşturan Trendyol, yerel işletmeler ve KOBİ'ler için ölçeklenebilir bir büyüme altyapısı sunuyor.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin e-ihracata entegrasyonuna katkı sağlayan platform, yanı sıra lojistik ve dağıtım ağlarının gelişimini destekliyor. 2025 yılında 40 milyonu aşkın müşteriye hizmet sunan Trendyol, 1 milyardan fazla ürün satışı gerçekleştirdi ve günlük kullanıcı sayısında 20 milyonu geçti.

250 bini aşkın iş ortağıyla faaliyet gösteren Trendyol, üretim ve imalattan başlayıp lojistik ve taşımacılık, perakende ticaret, teknoloji ve yazılım, finansal hizmetler, depo ve dağıtıma kadar sektörler arasında uçtan uca bağlantı kuruyor.

REKLAM

Söz konusu ekonomik hareketlilik üretim, istihdam ve gelir artışıyla daha geniş bir etki alanı yaratırken, Trendyol’un her 1 TL'lik faaliyeti, Türkiye ekonomisinde 6,94 TL'lik etki oluşmasını sağlıyor.

EKONOMİDE DALGA ETKİSİ

Toplam etkinin 7’ye katlanması, Trendyol üzerinden gerçekleşen ticaretin yalnızca platform üzerindeki satışlarla sınırlı kalmadığını, ulusal üretim zincirini harekete geçirip farklı sektörlerde istihdam ve gelir oluşturduğunu gösterdi.

Birçok sektörü birbirine bağlayan Trendyol, bir e-ticaret platformundan öte Türkiye ekonomisini destekleyen ve dönüştüren bir ekosistem olarak öne çıktı.

Etki raporuna göre, 1 TL'den 6,94 TL'ye ulaşan etki çarpanının sektörlere göre dağılımında perakende ticaret yüzde 11 pay aldı. Trendyol’un toplam ekonomik etkisinde ikinci sıradaki tekstil ve giyim ise yüzde 6'lık paya ulaştı.

"KOBİ'LERİN GÜÇLENMESİ TÜRKİYE'NİN GÜÇLENMESİ ANLAMINA GELİYOR"

Trendyol Grubu CEO'su Erdem İnan, 2025 Sosyoekonomik Etki Raporu'nu şu sözlerle değerlendirdi:

"Raporumuz, Trendyol üzerinden gerçekleşen ticaretin yalnızca platform üzerindeki satışlarla sınırlı kalmadığını; üretimden lojistiğe, perakendeden tekstil ve giyime kadar birçok sektörde istihdam ve gelir yaratan bir etki oluşturduğunu ortaya koyuyor. Yerel işletmeler ve KOBİ'ler için ölçeklenebilir bir büyüme altyapısı sunarken, e-ihracata erişimi kolaylaştırıyor, Anadolu’daki yerli üretimin küresel pazarlara açılmasına katkı sağlıyoruz. Bir kez daha görüyoruz ki KOBİ'lerin güçlenmesi, Türkiye'nin üretim gücünün, istihdamının ve sürdürülebilir kalkınmasının da güçlenmesi anlamına geliyor."

REKLAM

SATICILARIN YARISI MARMARA'DA

Trendyol'un istihdam etkisinin sektörlere göre dağılımında ise perakende ticaret, gıda ve içecek, kara taşımacılığı ve tarımın ilk dört sırayı aldığı görüldü.

Trendyol verileri, satıcıların e-ticaret faaliyetlerinin yalnızca büyükşehirlerde yoğunlaşmadığını da ortaya koydu. Satıcıların dağılımında ilk üç bölge Marmara Bölgesi yüzde 50, İç Anadolu Bölgesi yüzde 15, Ege Bölgesi yüzde 13 olarak sıralandı.

Trendyol, yerli üreticiye sunduğu yapay zeka destekli dil modeliyle (LLM) satıcıların onlarca farklı dilde ürün açıklaması oluşturmasını ve müşteri sorularının anında çevrilmesini mümkün kılıyor.

Platform ayrıca, 2024, 2025 ve 2026’da üst üste üç yıl Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "E-İhracat Şampiyonu" seçildi.