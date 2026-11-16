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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 53 ilin ihracatı arttı

        53 ilin ihracatı arttı

        Ticaret Bakanlığı, ocak-ekim döneminde 30 ilin ihracatının 1 milyar doların üzerine çıktığını, 53 ilde de ihracat artışı kaydedildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 10:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        53 ilin ihracatı arttı

        Ticaret Bakanlığı, ekime ve yılın 10 ayına ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladı.

        Buna göre İstanbul, geçen ay 5 milyar 279 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin dış satımı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,4 arttı. İstanbul'u, 3 milyar 773 milyon dolar ve yüzde 17,2 yükselişle Kocaeli, 1 milyar 955 milyon dolar ve yüzde 7,5 artışla Bursa takip etti.

        Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı, 725 milyon 175 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı, 490 milyon 373 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarları, 434 milyon 62 bin dolarla kazanlar-makineler izledi.

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        Kocaeli'de motorlu kara taşıtları, 1 milyar 470 milyon 414 bin dolarla en fazla dış satım yapılan fasıl oldu. Bu faslı, 419 milyon 153 bin dolarla mineral yakıtlar ve yağlar, 320 milyon 278 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar takip etti.

        Bursa'nın ihracatında motorlu kara taşıtları, 810 milyon 124 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslın ardından 291 milyon 291 bin dolarla kazanlar-makineler, 134 milyon 756 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar geldi.

        İstanbul'un ihracatında 454 milyon 54 bin dolarla ABD ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi, 329 milyon 476 bin dolarla Almanya ve 266 milyon 654 bin dolarla Mısır izledi.

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        Kocaeli, en fazla ihracatı 365 milyon 381 bin dolarla İngiltere'ye yaptı. Bu ülkenin ardından 345 milyon 419 bin dolarla Almanya ve 186 milyon 372 bin dolarla İtalya geldi.

        Bursa'nın en fazla ihracat yaptığı ülke 288 milyon 855 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 274 milyon 265 bin dolarla Fransa, 211 milyon 99 bin dolarla İtalya takip etti.

        Ekimde, yıllık bazda ihracatını en fazla artıran iller sıralamasında Kocaeli 553 milyon dolarlık artışla ilk sırada geldi. Kocaeli'yi, 456 milyon dolarla İstanbul, 296 milyon dolarla Mersin izledi.

        Ocak-ekim döneminde 30 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 53 il de dış satımını artırdı.

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        #ihracat
        #istanbul
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