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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AB'de 150 euroluk gümrük muafiyeti 1 Temmuz'da kalkıyor

        AB'de 150 euroluk gümrük muafiyeti 1 Temmuz'da kalkıyor

        Avrupa Birliği (AB) genelinde, AB dışı ülkelerden internet üzerinden sipariş edilen ve değeri 150 euroya kadar olan ürünlere yönelik uygulanan gümrük vergisi muafiyeti 1 Temmuz'da yürürlükten kalkıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 15:43 Güncelleme:
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        AB'de 150 euroluk gümrük muafiyeti kalkıyor

        Almanya Gümrük İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz'dan itibaren üçüncü ülkelerden AB'deki tüketicilere yönelik uzaktan satış yoluyla gönderilen ve değeri 150 euroyu geçmeyen gönderilerde, paket içindeki her bir farklı ürün kategorisi başına 3 euro tutarında sabit bir gümrük vergisi uygulanacak.

        AB'nin bu adımla, gümrük muafiyeti nedeniyle birlik içindeki satıcılar aleyhine oluşan haksız rekabeti önlemeyi ve iç pazarı korumayı hedeflediği belirtildi. İstisnai durumlarda ise standart gümrük tarife oranları geçerli olmaya devam edecek.

        Yeni düzenlemeyle kargo paketindeki her farklı ürün kategorisi başına 3 euro vergi alınacak. Örneğin, pakette sadece 4 çift çorap varsa tek kategori sayılacak ve 3 euro ödenecek. Ancak çorabın yanında oyuncak ve şarj kablosu da varsa, 3 farklı kategori oluştuğu için vergi 9 euroya çıkacak.

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        1 Temmuz'dan önce sipariş edilse bile bu tarihten sonra gümrüğe giren tüm ürünler yeni kurala tabi olacak. Mevcut yüzde 19 ve yüzde 7'lik ithalat KDV'si uygulaması ise aynen sürecek.

        Tüketiciler için gümrük işlemlerinde bir prosedür değişikliği olmayacak. Taşıyıcı kargo firmaları gümrük vergisini önceden ödeyip teslimat anında alıcıdan tahsil etmeye devam edecek.

        Ayrıca "Tek Durak İthalat Noktası" (IOSS) sistemine kayıtlı online satıcılar bu vergiyi doğrudan satış fiyatına da yansıtabilecek. Öte yandan yetkililer, bu sabit verginin kasım ayında yürürlüğe girecek "Kargo İşlem Ücreti" ile karıştırılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

        Almanya Maliye Bakanı Lars Klingbeil ise konuya ilişkin değerlendirmesinde, 150 euroluk gümrük muafiyeti sınırının 1 Temmuz'da kaldırılmasının yerel istihdama doğrudan katkı sağlayacağına işaret etti.

        Kararın iç piyasayı koruyacağını savunan Klingbeil, "Bu adım, perakende ticaretimizi, dolayısıyla Almanya'daki ekonomiyi ve istihdamı korumaktadır. Söz konusu muafiyet kapsamında genellikle sağlığa veya çevreye zararlı, kalitesiz ürünler ithal edilmekteydi." ifadelerini kullandı.

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