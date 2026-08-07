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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda beklentilerin aksine geriledi

        ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda beklentilerin aksine geriledi

        ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda artış beklentilerinin aksine 23 bin kişi azalırken, işsizlik oranı yüzde 4,1'e gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ağustos 2026 - 17:10 Güncelleme:
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        ABD'de istihdam beklentilerin altında

        ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

        Buna göre, ülkede tarım dışı sektörlerde istihdam temmuzda 23 bin kişi azaldı.

        Piyasa beklentileri, tarım dışı istihdamın bu dönemde 85 bin kişi artması yönündeydi.

        İstihdam, yerel yönetim eğitim hizmetleri ile perakende ticaret sektörlerinde azalırken, sağlık hizmetleri sektöründe artışını sürdürdü.

        Tarım dışı istihdama ilişkin mayıs ve haziran verilerinde ise aşağı yönlü revizyona gidildi. Tarım dışı istihdamda mayısta kaydedilen artış 129 binden 63 bine, haziranda yaşanan artış 57 binden 20 bine düşürüldü. Böylece mayıs ve hazirana ilişkin toplam istihdam seviyesi, daha önce açıklanandan 103 bin kişi daha düşük gerçekleşti.

        İşsizlik oranı düştü

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        ABD'de işsizlik oranı temmuzda yüzde 4,1'e gerileyerek Haziran 2025'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

        Piyasa beklentileri, işsizlik oranının haziranda olduğu gibi yüzde 4,2 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

        Ülkedeki işsiz sayısı temmuzda 178 bin azalarak 6 milyon 916 bine düştü. İş gücüne katılım oranı da 0,1 puan azalışla yüzde 61,4'e indi.

        Haftalık ortalama çalışma saati, temmuzda değişim göstermeyerek 34,3 oldu.

        ABD Merkez Bankasının (Fed) yakından izlediği ortalama saatlik kazanç ise aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 3,2 artarak 37,62 dolara çıktı.

        Piyasa beklentileri ortalama saatlik kazancın temmuzda aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,5 artması yönündeydi. Ortalama saatlik kazanç haziranda aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,4 artmıştı.

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