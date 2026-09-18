ABD ve Litvanya arasında kritik mineraller anlaşması

ABD ve Litvanya Perşembe günü kritik mineraller konusunda bir mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys arasında imzalandı.

Anlaşma, iki ülkenin altı ay içinde öncelikli projeleri birlikte belirlemesini ve bunlar için devlet ve özel sektör finansmanını harekete geçirmesini öngörüyor.

"Tedarik zinciri güvenliği için bir çerçeve"

Rubio, kritik minerallerin güvenli tedariki ve işlenmesinin modern ekonominin merkezinde yer aldığını belirterek, bu konunun 'ekonomi için hayati önem taşıdığını' ve 'savunma için de hayati önem taşıdığını' söyledi.

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Litvanya'nın Avrupa Birliği Konseyi'nin dönem başkanlığını üstleneceğini kaydeden Rubio, bu rolün "ekonomik güvenliğe öncelik veren bir ülke" tarafından üstlenilmesinin faydalı olduğunu ifade etti.

Bakan ayrıca, ışık tabanlı teknolojinin üretimi ve kontrolünü içeren bir alan olan fotonik alanındaki Litvanya'nın konumuna da işaret ederek, anlaşmanın bu sektöre bağlı "titiz yatırım taramasını" desteklediğini söyledi.

Budrys ise anlaşmanın hükümetinin en önemli dış politika önceliklerinden birini yansıttığını söyleyerek "Litvanya hükümeti için bu, sert güvenlikten sonra dış politikamızdaki ikinci önceliktir" dedi.

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