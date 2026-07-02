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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AJet'ten indirimli bilet kampanyası

        AJet'ten indirimli bilet kampanyası

        AJet, yurt içi uçuşlarda geçerli yüzde 30 indirimli biletleri satışa sundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 13:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        AJet'ten indirimli bilet kampanyası

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, yarın saat 23.59'a kadar satılacak indirimli biletler, 6 Ekim ile 31 Aralık'taki (26 Ekim ile 1 Kasım 2026 arasındaki tarihler hariç) tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.

        İndirimli biletler, sadece "AJet.com" ile şirketin mobil uygulamasından satın alınabilecek.

        Kampanya kapsamında koltuk seçimlerinde de yüzde 30 indirim uygulanacak.

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