AJet'ten indirimli bilet kampanyası
AJet, yurt içi uçuşlarda geçerli yüzde 30 indirimli biletleri satışa sundu
Giriş: 02 Temmuz 2026 - 13:40 Güncelleme:
Şirketten yapılan açıklamaya göre, yarın saat 23.59'a kadar satılacak indirimli biletler, 6 Ekim ile 31 Aralık'taki (26 Ekim ile 1 Kasım 2026 arasındaki tarihler hariç) tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.
İndirimli biletler, sadece "AJet.com" ile şirketin mobil uygulamasından satın alınabilecek.
Kampanya kapsamında koltuk seçimlerinde de yüzde 30 indirim uygulanacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ