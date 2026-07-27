Alman otomotiv devlerinde Çin alarmı

Alman otomotiv ve batarya sanayisi, 2026’nın ilk yarısını Çin kaynaklı rekabet baskısı, düşen satışlar, zayıflayan kârlılık, yeniden yapılanma planları ve iflas başvurularıyla geçirdi.

Çin pazarındaki daralma, Alman üreticilerin en kârlı bölgelerinden birinde gelir baskısı yaratırken, Çinli markaların Avrupa’ya yönelmesi bu baskıyı artık Almanya’nın kendi ana pazarına da taşımış durumda.

Öyle ki, Volkswagen Grubu’nun 2026 ilk yarı sonuçları, Alman otomotiv sanayisinin karşı karşıya olduğu tabloyu net biçimde ortaya koydu.

VW'DE SATIŞLAR VE KÂRLILIK ERİDİ

Grup, yılın ilk yarısında 158.1 milyar Euro gelir açıklarken, faaliyet kârı yüzde 11.6 düşüşle 5.9 milyar Euro'ya geriledi. VW'nin faaliyet kâr marjı yüzde 3.8’de kalırken, araç satışları da yüzde 8.4 düşüşle 4 milyon adede indi.

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Sonuçlar hakkında konuşan Volkswagen Grubu CFO’su Arno Antlitz, Çin toplam pazarının yüzde 20 daraldığı, Çinli rakiplerin ise ihracatlarını artırarak Avrupa’daki rekabet baskısını büyüttüğü bir ortamda mevcut önlemlerin yeterli olmadığını söyledi. Antlitz, maliyet tabanının kalıcı biçimde düşürülmesi, ürün ve platform karmaşıklığının azaltılması, tesis verimliliğinin artırılması ve karar alma süreçlerinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Bu tablo, Volkswagen’de daha sert bir yeniden yapılanma ihtimalini de gündeme taşıdı.

Reuters’ın aktardığına göre Volkswagen Grubu CEO’su Oliver Blume, daha önce üzerinde uzlaşılan işten çıkarmaların iki katına çıkarılarak 100 bine ulaşmasını önerdi.

Blume ayrıca 2030 sonrasında Almanya’daki dört fabrikanın kapanma riski altında olduğu uyarısında bulundu. Şirket, 2026 için daha önce öngördüğü gelir büyümesi hedefini de kaldırarak, gelirlerde yüzde 3’e kadar düşüş beklediğini açıkladı.

BMW VE MERCEDES DE BASKI ALTINDA

Çin baskısı altında zor bir dönemden geçen tek Alman otomotiv üreticisi Volkswagen değil.

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BMW de haziran ayında 2026 beklentilerini aşağı çekti. Şirket, otomotiv segmentinde faaliyet kâr marjı beklentisini yüzde 4-6 aralığından yüzde 1-3 aralığına indirirken, vergi öncesi kârda da belirgin gerileme beklediğini duyurdu.

BMW, bu revizyonda Çin pazarındaki zayıflama ile enerji maliyetleri ve tüketici güvenindeki baskıyı gerekçe gösterdi.

Mercedes-Benz cephesinde de benzer bir tablo var.

Şirketin ikinci çeyrek otomobil satışlarının, Çin’deki yoğun rekabet nedeniyle yıllık bazda yüzde 8 gerilediği belirtiliyor.

Öte yandan, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW’nin Çin’deki satışları ikinci çeyrekte en az yüzde 30 düşerken, bu kayıplar Avrupa ve ABD’deki artışlarla telafi edilemedi.

PORSCHE'DE YENİDEN YAPILANMA

Volkswagen Grubu’nun lüks markası Porsche de baskı altında kalan üreticiler arasında yer aldı. Porsche’nin 2026 ilk yarı teslimatları yüzde 16 düşüşle 122 bin 306 adede geriledi.

Şirket, bu düşüşte Çin’deki zorlu pazar koşullarının ve ABD’de elektrikli araç vergi teşviklerinin sona ermesinin etkili olduğunu belirtti. Çin teslimatları ilk yarıda yaklaşık üçte bir oranında düşerken, Kuzey Amerika’da yüzde 13, Almanya hariç Avrupa’da yüzde 14 gerileme yaşandı.

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Porsche’de zayıflayan satışların ardından yeniden yapılanma da hız kazandı. Şirketin denetim kurulu yeni bir maliyet azaltma paketine onay verirken, alman basınında yer alan haberlerde ise işten çıkarmaların 2035’e kadar 9 bine ulaşabileceği belirtildi.

Çin satışlarındaki sert düşüş, gümrük tarifeleri ve elektrikli araç stratejisindeki maliyetli adımlar nedeniyle Porsche’nin kârlılığının baskı altında olduğu belirtiliyor.

ÇİNLİLER AVRUPA'DA PAZAR PAYINI ARTIYOR

Alman üreticiler için sorun yalnızca Çin pazarındaki kayıp değil. Çinli markalar, fiyat avantajı ve gelişmiş elektrikli araç teknolojileriyle Avrupa’da da pay kazanmaya başladı.

BYD, yılın ilk dört ayında Avrupa otomobil pazarından yüzde 2.2 pay alırken, Geely tüm markalarıyla yüzde 2.5 paya ulaştı ve Avrupa’daki en büyük Çinli üretici konumuna geldi. SAIC’in payı yüzde 2.4, Chery’nin payı ise yüzde 2 olarak kayıtlara geçti.

Çinli markaların Avrupa'daki bu yayılımı yalnızca ihracatla da sınırlı değil. BYD, Chery, Geely, SAIC, ve Xpeng gibi Çinli üreticiler Avrupa’da üretim, ortaklık veya fabrika satın alma arayışlarına yöneliyor.

Böylece Çin rekabeti, ithal araç baskısından çıkarak Avrupa üretim ekosisteminin içine yerleşen daha kalıcı bir rekabet unsuruna dönüşüyor.

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139 YILLIK ŞİRKETTEN İFLAS BAŞVURUSU

Otomotiv markalarının yaşadığı sıkıntılar tedarik endüstrisinde de etkisini gösteriyor.

Bunun son örneği batarya tarafında Varta’dan geldi. Geçmişi 139 yılı bulan Alman batarya üreticisi Varta, Stuttgart Bölge Mahkemesi’ne dört ayrı iflas başvurusunda bulundu.

Varta’nın ilave finansman bulamadığı için iflas başvurusu yaptığı, Porsche AG ve Avusturyalı yatırımcı Michael Tojner’in şirkete ek kaynak sağlamayı reddettiği bildirilmişti.

Varta'nın yaşadığı mali krizin en önemli nedenlerinden biri de büyük müşterisi Apple'ı kaybetmesi oldu. Apple'ın bazı cihazlarındaki pillerini artık Çin'deki tedarikçilerden satın almayı planlaması Varta'ya büyük zarar vermişti.

139 yıllık Alman devi iflas etti Haberi Görüntüle

Varta’nın durumu, Avrupa’nın batarya üretiminde Asya’ya bağımlılığı azaltma hedefi açısından sembolik bir kırılma olarak görülüyor. Şirketin uzun süredir finansman baskısı altında olması, Avrupa’da batarya üretimi için ölçek, maliyet ve müşteri bağlılığının ne kadar kritik hale geldiğini gösteriyor.

ZF'DE İŞTEN ÇIKARMALAR GÜNDEMDE

Bir diğer Alman tedarikçi ZF de, elektrik motoru üretimini içeride tutma kararı almasına rağmen rekabetçiliği korumak için ek iş gücü azaltımına gideceğini açıkladı. Şirket, daha önce 7 bin 600 kişilik kesinti üzerinde anlaşmıştı. Buna ek olarak Schweinfurt ve Auerbach tesislerinde yüzlerce çalışan ile daha yolların ayrılması planlanıyor.

Özetle, 2026’nın ilk yarısında ortaya çıkan tablo, Alman otomotiv endüstrisi için klasik bir rekabet sorunundan daha derin bir dönüşüme işaret ediyor. Alman üreticiler bir yandan Çin’de pazar payı kaybederken, diğer yandan Çinli markalar Avrupa’da daha ucuz, daha teknoloji odaklı ve yazılım ağırlıklı modellerle büyüyor.

Bu nedenle Volkswagen’in işten çıkarma planları, Porsche’nin yeniden yapılanması, BMW’nin kâr beklentisini düşürmesi, Mercedes’in Çin’de zorlanması ve Varta’nın iflas başvurusu aynı zincirin halkaları olarak okunabilir.

Sonuç olarak, Alman otomotiv ve batarya sanayisi için mesele artık yalnızca satışları toparlamak değil. Maliyet yapısını, ürün geliştirme hızını, yazılım kabiliyetini, batarya tedarikini ve Avrupa’daki üretim rekabetçiliğini yeniden kurmak; sektörün geleceğini belirleyecek en kritik öncelik haline geliyor.