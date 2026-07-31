Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.280,91 %-0,09
        DOLAR 47,5254 %0,14
        EURO 54,7282 %-0,09
        GRAM ALTIN 6.196,98 %-0,97
        FAİZ 42,05 %0,12
        GÜMÜŞ GRAM 88,80 %-1,36
        BITCOIN 63.638,00 %-1,67
        GBP/TRY 63,9827 %0,00
        EUR/USD 1,1507 %-0,18
        BRENT 89,00 %-0,03
        ÇEYREK ALTIN 10.132,06 %-0,97
        Haberler Ekonomi Altın Altın talebinde yatay seyir

        Altın talebinde yatay seyir

        Dünya Altın Konseyi'nin (World Gold Council) ikinci çeyrek raporuna göre küresel altın talebi geçen yılın aynı dönemine göre değişmeyerek 1.269 ton oldu. Ancak yükselen fiyatların etkisiyle yılın ilk yarısındaki talebin parasal değeri 380 milyar dolarla tarihi zirveye ulaştı. Türkiye ise hem külçe-altın ve sikke yatırımlarında dünyanın en büyük pazarları arasında yer aldı hem de fiziki yatırım talebini artırmayı başardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 11:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Altın talebinde yatay seyir

        Dünya Altın Konseyi'nin "2. Çeyrek Altın Talebi Trendleri" raporuna göre, küresel altın talebi ikinci çeyrekte tezgah üstü (OTC) işlemler dahil 1.269 ton seviyesinde gerçekleşti. Böylece yılın ilk yarısındaki toplam talep 2.522 tona yükselirken, altının yüksek fiyatı sayesinde piyasanın değeri ilk kez 380 milyar dolara ulaştı.

        Rapora göre merkez bankaları ikinci çeyrekte 289 ton alımla yeniden güçlü bir dönüş yaparken, mücevher talebi pandemi döneminden bu yana en düşük seviyeye geriledi. Buna karşın yapay zekâ yatırımlarının etkisiyle teknoloji sektörünün altın kullanımı artışını sürdürdü.

        TÜRKİYE FİZİKİ ALTIN YATIRIMINDA İLK SIRALARDA

        Türkiye'de yatırımcıların altına ilgisi güçlü kalmaya devam etti. Rapora göre Türkiye'de külçe altın ve altın sikke yatırımı ikinci çeyrekte 19,5 tona ulaştı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artış anlamına gelirken, Türkiye'yi Çin ve Hindistan'ın ardından dünyanın en büyük fiziki altın yatırım pazarlarından biri haline getirdi.

        REKLAM

        Dünya Altın Konseyi, yüksek enflasyon ve makroekonomik belirsizliklerin Türkiye'de altının "değer saklama aracı" özelliğini desteklemeye devam ettiğini belirtirken, ikinci çeyrekte fiyatlardaki geri çekilmenin de yatırımcılar açısından alım fırsatı olarak değerlendirildiğini ifade etti.

        MÜCEVHER TALEBİ GERİLEDİ

        Türkiye'de mücevher talebi ise yüksek fiyatların etkisiyle zayıf seyretti. İkinci çeyrekte mücevher tüketimi 7,9 ton olarak gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 düşüş kaydedildi. Raporda, yüksek enflasyon ve zayıf tüketici güveninin talebi baskıladığı, buna karşın yerel altın fiyatlarındaki gerileme ve düğün sezonunun çeyreğin son bölümünde satışları kısmen desteklediği vurgulandı.

        MERKEZ BANKALARI ALIMA DEVAM EDİYOR

        Küresel ölçekte merkez bankaları ikinci çeyrekte 289 ton net altın alımı gerçekleştirdi. En fazla alımı Polonya yaparken Çin de rezervlerini artırmayı sürdürdü. Raporda, merkez bankalarının altını rezerv çeşitlendirme ve jeopolitik risklere karşı korunma amacıyla almaya devam edeceği öngörüsüne yer verildi.

        YILIN İKİNCİ YARISINDA BEKLENTİ NE?

        Dünya Altın Konseyi, yılın ikinci yarısında küresel altın talebinin ana sürükleyicisinin yatırım amaçlı alımlar olmaya devam edeceğini öngördü. Özellikle Asya'dan gelecek talep ve tezgah üstü işlemlerin piyasayı desteklemesi beklenirken, yüksek fiyatlar nedeniyle mücevher talebindeki baskının süreceği tahmin edildi. Merkez bankalarının ise 2025'in altında kalsa da tarihsel ortalamaların üzerinde altın alımı yapmayı sürdüreceği ifade edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 29 Temmuz 2026 (Çerçeve Yasa Ne Zaman Sunulacak?)

        Faruk Aksoy, Türkiye ve dünyadan en önemli haberleri aktarmaya devam ediyor. Bu yayında, yaz aylarının getirdiği zorlu koşullar, orman yangınları ile ilgili son durum ve küresel ısınma gibi kritik başlıklar ele alınıyor. Tedbirler ve güncel veriler ışığında, sıcak hava etkisinin yaşamımıza yansımala...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        Altın fiyatlarında şubattan bu yana bir ilk
        Burada sıcaklık 441 derece! Ormanlarımızda son durum!
        Burada sıcaklık 441 derece! Ormanlarımızda son durum!
        Rafael Leao derbisi!
        Rafael Leao derbisi!
        En düşük emekli aylığı artırıldı, otomobillerde asgari ÖTV getirildi ve ehliyette yeni dönem başladı
        En düşük emekli aylığı artırıldı, otomobillerde asgari ÖTV getirildi ve ehliyette yeni dönem başladı
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Yasa dışı bahis örgütlerinin "öğrenci evi" modeli deşifre oldu!
        Yasa dışı bahis örgütlerinin "öğrenci evi" modeli deşifre oldu!
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        2,8 milyon TL'lik Tesla ilanına 325 bin TL ceza
        2,8 milyon TL'lik Tesla ilanına 325 bin TL ceza
        Cem Küçük gözaltına alındı
        Cem Küçük gözaltına alındı
        80 yıl sonra Japonya istihbarat teşkilatı kuruyor
        80 yıl sonra Japonya istihbarat teşkilatı kuruyor
        Netflix BBC’yi solladı, YouTube tahtı zorluyor
        Netflix BBC’yi solladı, YouTube tahtı zorluyor
        Yangına koşan itfaiye eri yürekleri yaktı!
        Yangına koşan itfaiye eri yürekleri yaktı!
        "Mühendis Italiano!"
        "Mühendis Italiano!"
        Yarışmadan 1 milyon dolar kazandı
        Yarışmadan 1 milyon dolar kazandı
        Trump: Hamas silahsızlanacak
        Trump: Hamas silahsızlanacak
        Kayıp çocuk gübre kuyusunda bulundu! Ölüm nedeni otopsiyle netleşecek!
        Kayıp çocuk gübre kuyusunda bulundu! Ölüm nedeni otopsiyle netleşecek!
        Cennet Koyu'nda aile saadeti
        Cennet Koyu'nda aile saadeti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncudan akademik başarı
        Ünlü oyuncudan akademik başarı
        En yeni lüks: Doğal ve sade olmak
        En yeni lüks: Doğal ve sade olmak