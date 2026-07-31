Altın talebinde yatay seyir

Dünya Altın Konseyi'nin "2. Çeyrek Altın Talebi Trendleri" raporuna göre, küresel altın talebi ikinci çeyrekte tezgah üstü (OTC) işlemler dahil 1.269 ton seviyesinde gerçekleşti. Böylece yılın ilk yarısındaki toplam talep 2.522 tona yükselirken, altının yüksek fiyatı sayesinde piyasanın değeri ilk kez 380 milyar dolara ulaştı.

Rapora göre merkez bankaları ikinci çeyrekte 289 ton alımla yeniden güçlü bir dönüş yaparken, mücevher talebi pandemi döneminden bu yana en düşük seviyeye geriledi. Buna karşın yapay zekâ yatırımlarının etkisiyle teknoloji sektörünün altın kullanımı artışını sürdürdü.

TÜRKİYE FİZİKİ ALTIN YATIRIMINDA İLK SIRALARDA

Türkiye'de yatırımcıların altına ilgisi güçlü kalmaya devam etti. Rapora göre Türkiye'de külçe altın ve altın sikke yatırımı ikinci çeyrekte 19,5 tona ulaştı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artış anlamına gelirken, Türkiye'yi Çin ve Hindistan'ın ardından dünyanın en büyük fiziki altın yatırım pazarlarından biri haline getirdi.

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Dünya Altın Konseyi, yüksek enflasyon ve makroekonomik belirsizliklerin Türkiye'de altının "değer saklama aracı" özelliğini desteklemeye devam ettiğini belirtirken, ikinci çeyrekte fiyatlardaki geri çekilmenin de yatırımcılar açısından alım fırsatı olarak değerlendirildiğini ifade etti.

MÜCEVHER TALEBİ GERİLEDİ

Türkiye'de mücevher talebi ise yüksek fiyatların etkisiyle zayıf seyretti. İkinci çeyrekte mücevher tüketimi 7,9 ton olarak gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 düşüş kaydedildi. Raporda, yüksek enflasyon ve zayıf tüketici güveninin talebi baskıladığı, buna karşın yerel altın fiyatlarındaki gerileme ve düğün sezonunun çeyreğin son bölümünde satışları kısmen desteklediği vurgulandı.

MERKEZ BANKALARI ALIMA DEVAM EDİYOR

Küresel ölçekte merkez bankaları ikinci çeyrekte 289 ton net altın alımı gerçekleştirdi. En fazla alımı Polonya yaparken Çin de rezervlerini artırmayı sürdürdü. Raporda, merkez bankalarının altını rezerv çeşitlendirme ve jeopolitik risklere karşı korunma amacıyla almaya devam edeceği öngörüsüne yer verildi.

YILIN İKİNCİ YARISINDA BEKLENTİ NE?

Dünya Altın Konseyi, yılın ikinci yarısında küresel altın talebinin ana sürükleyicisinin yatırım amaçlı alımlar olmaya devam edeceğini öngördü. Özellikle Asya'dan gelecek talep ve tezgah üstü işlemlerin piyasayı desteklemesi beklenirken, yüksek fiyatlar nedeniyle mücevher talebindeki baskının süreceği tahmin edildi. Merkez bankalarının ise 2025'in altında kalsa da tarihsel ortalamaların üzerinde altın alımı yapmayı sürdüreceği ifade edildi.