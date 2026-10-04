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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Apple, Meta’nın Muse yapay zeka aracının şikayetleri sonrası Mac’lerde veri erişimini daha sıkı denetleyecek

        Apple, Meta’nın Muse yapay zeka aracının şikayetleri sonrası Mac’lerde veri erişimini daha sıkı denetleyecek

        Apple, Mac işletim sisteminde yapay zeka ajanlarının bilgisayardaki tüm verilere erişim taleplerini kullanıcıya çok daha açık ve bilinçli şekilde gösterecek yeni kontroller getireceğini duyurdu. Meta'nın Muse adlı yapay zekâ asistanının özel mesajlara eriştiği iddiaları sonrası gelen eleştiriler, şirketi harekete geçirdi. iPhone ve iPad'lerdeki katı sandbox yapısının aksine Mac'lerdeki "Tam Disk Erişimi" özelliğinin risklerini vurgulayan Apple, gelecekte bu tür yüksek yetkilerin yalnızca çok net kullanıcı onayıyla verilebileceğini açıkladı. Meta ise Muse'un mesajlara erişiminin tamamen isteğe bağlı olduğunu savundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 10:38 Güncelleme:
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        Apple'dan Meta Muse AI kararı!

        Yapay zeka asistanları artık sadece soru cevaplamakla kalmıyor, abonelik iptal etmekten fiyat pazarlığına kadar karmaşık görevleri kendi başlarına üstlenebiliyor. Bu yetenekler hayatımızı kolaylaştırırken, kişisel verilerimize nerelere kadar uzanabilecekleri sorusunu da gündeme getiriyor. Özellikle masaüstü bilgisayarlar gibi daha esnek işletim sistemlerinde bu risk daha da büyüyor. Apple’ın Mac’lerde yıllardır sunduğu “Tam Disk Erişimi” özelliği, bulut yedekleme gibi meşru uygulamalar için tasarlanmış olsa da, yapay zeka ajanlarının yükselişiyle birlikte yeni tartışmaların merkezine oturdu. Meta’nın Muse adlı aracının özel mesajlara eriştiği yönündeki şikayetler, teknoloji devini harekete geçirdi ve Apple, kullanıcıların bu tür olağanüstü yetkileri verirken riskleri net biçimde anlamasını sağlayacak değişiklikler planladığını resmen duyurdu.

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        APPLE’DAN MAC’LER İÇİN YENİ GÜVENLİK HAMLESİ

        Apple, Cuma günü yaptığı açıklamada Mac işletim sisteminde önemli bir değişiklik planladığını duyurdu. Şirket, yapay zeka ajanlarının Mac’teki tüm verilere erişim istemesi durumunda bu talebin kullanıcıya çok daha belirgin şekilde gösterileceğini belirtti. Apple’ın iPhone ve iPad’lerinde uygulamalar varsayılan olarak birbirinin verisine erişemez; bu yapı “sandboxing” olarak bilinir. Mac’lerde ise durum farklıdır. Kullanıcı izniyle verilen “Tam Disk Erişimi” (Full Disk Access) sayesinde bulut yedekleme servisleri gibi uygulamalar makinedeki tüm verilere ulaşabilir. Apple, bazı geliştiricilerin bu özelliği kullanıcıları riske atabilecek şekilde kullandığını ifade etti.

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        Şirket blog yazısında şu ifadelere yer verdi: “İlerleyen dönemde, bir uygulamaya bu olağanüstü düzeyde erişim vermek isteyen kullanıcıların bunu yalnızca çok açık bir kullanıcı eylemiyle yapabilmesini sağlayacak ek kontroller getireceğiz. Yapay zeka ajanları giderek daha yetenekli ve otonom hale geldikçe, bu düzeydeki erişimin riskleri de önemli ölçüde artacak. Kullanıcıların bu riskleri net biçimde anlayıp kendi verileri ve gizlilikleri hakkında bilinçli karar verebilmesi için çalışıyoruz.”

        META’NIN MUSE’U NEDEN TARTIŞMA YARATTI?

        Apple’ın adımı, Inc dergisi teknoloji yazarı Jason Aten’in Meta’nın Muse yapay zeka ajanını suçlamasının ardından geldi. Aten, Muse’un Mac’indeki özel mesajları okuduğunu iddia etti ve “Tam Disk Erişimi”ni etkinleştirmediğini savundu. Muse, kullanılmayan abonelikleri iptal etmek veya daha iyi fiyatlar için pazarlık yapmak gibi karmaşık görevleri yerine getirebilen bir yapay zeka ajanı. Bazı kullanıcılar, aracın özel mesajlarına eriştiğini ve bunun gizlilik ihlali oluşturduğunu öne sürdü.

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        META’DAN YANIT: ERİŞİM TAMAMEN İSTEĞE BAĞLI

        Meta sözcüsü Andy Stone, iddialara sert bir şekilde karşılık verdi. Stone, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda Muse’un Apple Messages uygulamasına erişiminin kesinlikle isteğe bağlı olduğunu vurguladı: “Muse’un mesaj içeriğinizi okuyabilmesi için hem Tam Disk Erişimi’ni hem de Messages bağlayıcısını etkinleştirmeniz gerekir. Bunları yapmadan mesajlarınızı okuyamaz. Ayrıca bu erişim istediğiniz zaman iptal edilebilir.”

        Bu tartışma, yapay zeka ajanlarının masaüstü ortamında ne kadar yetki alması gerektiği konusunda sektör genelinde önemli bir tartışmayı yeniden alevlendirdi. Apple’ın planladığı değişiklikler, kullanıcıların bu tür yüksek yetkileri verirken daha bilinçli hareket etmesini amaçlıyor.

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        #apple
        #Muse
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