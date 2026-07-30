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        Haberler Ekonomi Otomobil Araç muayenesinde yeni dönem

        Araç muayenesinde yeni dönem

        Araç muayene hizmetlerinde 2027-2047 dönemini kapsayan ikinci imtiyaz dönemine ilişkin sözleşmeler bugün imzalanacak. Araç muayene hizmetlerinde 20 yıllık yeni dönemin temellerinin atılacağını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni dönemde istasyon sayısının artırılmasından teknolojik altyapının güçlendirilmesine, vatandaş odaklı birçok yeniliğin hayata geçirileceğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 11:57 Güncelleme:
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        Araç muayenesinde yeni dönem

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, araç muayene hizmetlerinde 2027-2047 dönemini kapsayan ikinci imtiyaz dönemine ilişkin sözleşmelerin bugün Ankara'da imzalanacağını bildirdi.

        Bakan Uraloğlu ile Özelleştirme İdaresi Başkanı'nın katılımıyla gerçekleştirilecek törende, ihaleyi kazanan MOI OGG ortaklığı tarafından kurulan TURKA ile imtiyaz sözleşmeleri imza altına alınacak.

        Araç muayene hizmetlerinde 20 yıllık yeni dönemin temellerinin atılacağını belirten Bakan Uraloğlu, yeni dönemde istasyon sayısının artırılmasından teknolojik altyapının güçlendirilmesine, vatandaş odaklı birçok yeniliğin hayata geçirileceğini söyledi.

        210 MİLYONDAN FAZLA MUAYENE

        Bakan Uraloğlu, 2004 yılında başlatılan özelleştirme sürecinin ardından 15 Ağustos 2007'de ilk özel sektör işletmeli araç muayene istasyonlarının hizmet vermeye başladığını hatırlattı.

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        Geride kalan yaklaşık 19 yılda yaklaşık 50 milyonu muayene tekrarı olmak üzere 210 milyonun üzerinde araç muayenesinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

        İlk imtiyaz döneminin 15 Ağustos 2027 tarihinde sona ereceğini ifade eden Uraloğlu, bugün imzalanacak sözleşmelerle ikinci 20 yıllık dönemin resmen başlayacağını belirtti.

        İSTASYON SAYISI ARTACAK

        Yeni dönemde vatandaşların hizmete erişimini kolaylaştıracak önemli yatırımlar yapılacağını belirten Uraloğlu, halen 219'u sabit ve 102'si seyyar olmak üzere toplam 321 noktada verilen araç muayene hizmetlerinin, 249'u sabit ve 103'ü seyyar olmak üzere toplam 352 istasyona çıkarılacağını açıkladı.

        Uraloğlu, büyükşehirlerde ihtiyaç doğrultusunda 8 kanallı muayene istasyonları kurulacağını, süspansiyon test cihazları, elektronik boyut ölçüm sistemleri, otomatik plaka tanıma altyapısı ve ilerleyen süreçte OBD cihazlarının da devreye alınacağını belirterek, teknolojik altyapının güçlendirileceğini söyledi.

        KREDİ KARTINA KOMİSYON OLMAYACAK

        Yeni dönemde vatandaşların beklentilerinin de dikkate alındığını vurgulayan Uraloğlu, "15 Ağustos 2027 tarihinde başlayacak yeni imtiyaz döneminde TURKA vatandaşlarımızın kredi kartıyla yapacakları araç muayene ödemelerinde hiçbir kredi kartı komisyonu almayacak." dedi.

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