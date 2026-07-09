Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.197,78 %0,06
        DOLAR 46,8753 %0,06
        EURO 53,6724 %0,30
        GRAM ALTIN 6.188,71 %0,86
        FAİZ 40,92 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 89,22 %1,68
        BITCOIN 62.908,00 %1,37
        GBP/TRY 63,0316 %0,43
        EUR/USD 1,1435 %0,16
        BRENT 77,24 %-1,00
        ÇEYREK ALTIN 10.118,54 %0,86
        Haberler Ekonomi Borsa Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor

        Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor

        Avrupa borsaları, Orta Doğu'da yeniden tırmanan gerilime karşın teknoloji hisselerinde toparlanmaların etkisiyle İngiltere hariç pozitif seyrediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 11:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif

        ABD ile İran arasındaki karşılıklı askeri hamleler Orta Doğu'da barış ikliminin kalıcılığının sorgulanmasına yol açarak piyasalarda jeopolitik risk algısının sürmesine neden oluyor. Buna karşın teknoloji hisselerinden genele yayılan alıcılı seyir, endekslerin pozitif tarafta konumlanmasını sağlıyor.

        Bu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 artışla 638,8 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 10.580 puanda seyrediyor.

        Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 25.015 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,8 kazançla 52.221 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 8.291 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,3 primle 19.291 puanda bulunuyor.

        REKLAM

        IMF, İngiltere büyüme tahminini yukarı revize etti

        Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından "Savaş ve Teknolojinin Kesişiminde Küresel Ekonomi" başlığıyla ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerinin de paylaşıldığı raporda, Avrupa ekonomilerine ilişkin önemli değerlendirmelere yer verildi.

        Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 1,1'den 0,9'a indirildiği belirtilen raporda, bölge ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 1,2'de sabit tutulduğu kaydedildi.

        Raporda, Almanya'nın büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 0,8'den yüzde 0,7'ye ve gelecek yıl için yüzde 1,2'den yüzde 1'e düşürüldüğü, Fransa ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin de bu yıl için yüzde 0,9'dan yüzde 0,6'ya indirilirken, gelecek yıl için yüzde 0,9 olarak korunduğu bildirildi.

        İtalya ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerinin bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 0,5'te tutulduğuna işaret edilen raporda, İspanya ekonomisine dair büyüme tahminlerinin de bu yıl için yüzde 2,1 ve gelecek yıl için yüzde 1,8 olarak korunduğu aktarıldı.

        Raporda, İngiltere ekonomisinin büyüme beklentisi ise bu yıl için yüzde 0,8'den yüzde 1'e çıkarılırken, gelecek yıl için yüzde 1,3'te tutuldu. Böylece İngiltere tahminlerde bölgeden pozitif ayrıştı.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nedir Ne Değildir? - 7 Temmuz 2026 (Erdoğan İle Trump Hangi Kritik Dosyaları Masaya Yatırdı?)

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, Ukrayna savaşını bitirecek mi? ABD, CAATSA yaptırımlarını kaldıracak mı? KAAN'ın motorları geliyor mu? F-16 süreci hızlanır mı, F-35 için yeni sayfa mı açıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump buluştu: O sıcak karşılama ne anlama geliyor? Nedir Ne Değildir'de Faruk Akso...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        Trump'tan Ankara dönüşü beklenmedik uçak değişikliği
        Trump: İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor
        Trump: İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        ABD'den İran'a gece operasyonu
        ABD'den İran'a gece operasyonu
        Eşini öldürüp parçalamıştı! Mahkemede konuştu: "40-50 yılın zulmü vardı"
        Eşini öldürüp parçalamıştı! Mahkemede konuştu: "40-50 yılın zulmü vardı"
        "Şampiyonluğa oynamak istiyoruz!"
        "Şampiyonluğa oynamak istiyoruz!"
        Yaya geçidinde genç kıza "2.63 promille" çarpıp öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Yaya geçidinde genç kıza "2.63 promille" çarpıp öldürdü! Şaşırtan savunma!
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        SGK’ya devlet katkısı kalkıyor
        Metrekareye 20 kilogram düşecek! AKOM'dan İstanbul'a saatli kritik yağış uyarısı!
        Metrekareye 20 kilogram düşecek! AKOM'dan İstanbul'a saatli kritik yağış uyarısı!
        Çocukların önünde kan dondurmuştu... Sıcak gelişme!
        Çocukların önünde kan dondurmuştu... Sıcak gelişme!
        "Marmara'da deniz suyu sıcaklığı 50 yılda 2,5 derece arttı"
        "Marmara'da deniz suyu sıcaklığı 50 yılda 2,5 derece arttı"
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        Yüzde 90 sağlık sigortası istiyor
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        Gülüşleri istatistikleri değiştirdi
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        "Arı gibi çalışıyoruz"
        Kupa finali öncesi enerji topladı
        Kupa finali öncesi enerji topladı
        G.Saray'dan Ugochukwu için yeni teklif!
        G.Saray'dan Ugochukwu için yeni teklif!
        Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
        Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Aslında bir işkence aletiydi!
        Hadise, JLO ile buluştu
        Hadise, JLO ile buluştu
        Türkiye'nin mutlaka görülmesi gereken 10 antik yeri
        Türkiye'nin mutlaka görülmesi gereken 10 antik yeri