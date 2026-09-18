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        Haberler Ekonomi Emlak Bakan Kurum'dan İstanbul'da kentsel dönüşüm projeleriyle yenilenen konutlara ilişkin paylaşım

        Bakan Kurum'dan İstanbul'da kentsel dönüşüm projeleriyle yenilenen konutlara ilişkin paylaşım

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm projeleriyle Maltepe, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu'ndaki 1642 bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığını, hak sahiplerine teslim edileceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 11:00 Güncelleme:
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        Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NSosyal hesabından, bugün düzenlenecek "İstanbul'da Büyük Dönüşüm 1642 Bağımsız Bölüm Kura Çekim Töreni"ne ilişkin paylaşımda bulundu.

        Bugün İstanbul'da üç ayrı adreste üç mutluluk yaşanacağına işaret eden Kurum, "Maltepe, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu'nda dönüşümle yenilediğimiz 1642 yuvamızı hak sahibi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Maltepe İETT Blokları kentsel dönüşüme girdi. 3,8 hektar alanda, 16 blokta 453 konut üretildi.

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        Gaziosmanpaşa ilçesi Yıldıztabya Mahallesi'nde TOKİ tarafından yürütülen kentsel dönüşüm kapsamında ise 94 bin 977 metrekare alandaki 14 blokta 665 konut inşa edildi.

        Proje kapsamında 335 araçlık kapalı otopark, 18 bin 647 metrekare yeşil alanda 621 ağaç bölgeye kazandırıldı.

        Zeytinburnu ilçesi Merkezefendi Mahallesi'nde ise TOKİ ve Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi işbirliğinde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesiyle 68 bin 280 metrekare inşa alanında 524 bağımsız bölüm inşa edildi.

        Böylelikle 316 araçlık otopark ve 14 bin 191 metrekarelik yeşil alanda 512 ağaç bölgeye kazandırıldı.

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        #kentsel dönüşüm
        #istanbul
        #kura çekimi
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