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        Haberler Ekonomi Enerji Bakan Kurum'dan DOA ambalajlarının dönüşüm sürecine ilişkin paylaşım

        Bakan Kurum'dan DOA ambalajlarının dönüşüm sürecine ilişkin paylaşım

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) makinelerine bırakılan ambalajların geri dönüşüm sürecine ilişkin videolu paylaşım yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 17:13 Güncelleme:
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        Bakan Kurum'dan DOA paylaşımı

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlığın koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen DOA sistemi, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde devreye alındı. Ulusal entegrasyon süreci kapsamında 81 ildeki 973 ilçede DOA makineleri hizmet vermeye başladı.

        Vatandaşların DOA sistemine yoğun ilgi gösterdiği belirtilen açıklamada, Bakan Kurum'un TÜÇA'nın Sakarya Depolama ve Sayım Merkezi'nde içecek ambalajlarının nasıl değerlendirildiğine ilişkin görüntülerin yer aldığı paylaşımında, "DOA çok sevildi, her iade geleceğimize bir nefes daha oldu. Peki, DOA makinelerine bıraktığınız şişelere ne oluyor? İşte adım adım DOA'nın dönüşüm yolculuğu." ifadesi kullanıldı.

        Paylaşımdaki görüntülerde, iade noktalarından gelen PET ve alüminyum ambalajların balyalama hattında türlerine göre ayrıştırılıp preslendiği, cam ambalajların ise özel alanlarda biriktirilerek geri kazanım tesislerine sevke hazır hale getirildiği anlatılırken, DOA makinelerinin yanı sıra işletmelerin kendi bünyelerinde biriktirdikleri DOA logolu içecek ambalajlarının da saha operatörleri tarafından toplanarak tesise getirildiği belirtilen görüntülerde, otel, restoran ve kafelerden toplanan ambalajların sayma ve doğrulama hattından geçirilerek kayıt altına alındığı ifade edildi.

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        Ayrıştırılıp toplanan ambalajların TÜÇA tarafından ihale usulüyle geri kazanım firmalarına satıldığı, bu sayede hem ekonomik kazanç sağlandığı hem de sektörün ham madde ihtiyacının karşılandığı vurgulanan açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre Mühendisi Mehmet Zorlu, günlük ortalama 7 bine yakın ambalajın geri dönüşüme kazandırıldığını kaydetti.

        Zorlu, tesiste iki temel işlem yürüttüklerini belirterek, depozito iade makinesinden çıkan ambalaj atıklarının toplanması ve 'HOREKA' adı verilen sistemle otel, restoran ve kafeteryaların bünyesinden çıkan ambalaj atıklarının geri dönüşüme kazandırılması sürecini anlattı.

        Sisteme olan ilginin her geçen gün arttığına dikkati çeken Zorlu, şunları kaydetti:

        "1 Temmuz öncesinde günlük ortalama 200 kilogram PET ambalaj toplarken, 1 Temmuz sonrasında üç katı yoğunluğa çıkmış durumdayız. Günlük ortalama artık 600 kilogram PET ambalaj toplamaya başladık. Bununla birlikte topladığımız ambalajların miktarları kilogram bazında da artış göstermektedir. Bu durum işlerimizin yoğunlaştığını ve bundan sonra daha da artacağını göstermektedir. Depolanan ve tesisimize gelen ambalaj atıklarımız, TÜÇA bünyesinde ihale usulüyle geri kazanım firmalarına ulaştırılmaktadır. Bu sayede hem geri dönüşüme büyük bir katkı sağlamış hem de enerji sarfiyatını ciddi oranda azaltmış oluyoruz. Böylece de doğayı korumuş oluyoruz."

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