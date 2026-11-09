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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Uraloğlu'ndan akıllı ulaşım açıklaması: İstanbul'dan sonra ankara'da 247 kilometrelik K-AUS koridoru

        Bakan Uraloğlu'ndan akıllı ulaşım açıklaması: İstanbul'dan sonra ankara'da 247 kilometrelik K-AUS koridoru

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Çevre Otoyolu ile Gölbaşı-Oğulbey ve Polatlı kesimlerini kapsayan toplam 247 kilometrelik akıllı ulaşım sistemi koridoru için proje çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 08:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Akıllı ulaşımda 247 kilometrelik yeni koridor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri (K-AUS) çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

        K-AUS alanında Türkiye'nin önemli bir altyapı oluşturduğunu belirten Uraloğlu, akıllı ulaşım sistemlerinin trafik güvenliği, seyahat konforu ve ulaşım verimliliğini artıran teknolojiler arasında yer aldığına dikkati çekti.

        Uraloğlu, Türkiye'nin ilk K-AUS test ve uygulama koridorunu Hasdal-İstanbul Havalimanı güzergahında hayata geçirdiklerini anımsatarak, yaklaşık 40 kilometrelik güzergahta 5G destekli akıllı ulaşım teknolojilerini test ettiklerini aktardı.

        Araçların yol kenarı üniteleri ve kontrol merkezleriyle veri alışverişi yapmasını sağlayan sistemlerin test çalışmalarını sürdürdüklerine dikkati çeken Uraloğlu, "İstanbul'daki koridor, Ankara'da planlanan proje için de önemli bir altyapı oluşturuyor. İlk uygulamamızdan elde ettiğimiz bilgi ve tecrübelerden yararlanarak bağlantılı ve otonom sürüş teknolojilerini Ankara'da daha geniş bir güzergaha taşımayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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        "YOL VE TRAFİK DURUMU ANLIK TAKİP EDİLİYOR"

        Uraloğlu, Ankara'daki projenin, K-AUS çalışmalarının ikinci fazı kapsamında değerlendirildiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

        "166 kilometrelik Ankara Çevre Otoyolu, 22 kilometrelik Gölbaşı-Oğulbey ve 59 kilometrelik Polatlı kesimleri ile Polatlı-Gölbaşı-Ankara çevre yolu güzergahını kapsayan toplam 247 kilometrelik akıllı ulaşım sistemi koridoru oluşturulmasına yönelik proje çalışmalarımız devam ediyor. Bu koridorla birlikte bağlantılı ve otonom araç teknolojilerinin daha geniş bir alanda test edilmesini ve uygulanmasını amaçlıyoruz."

        Proje kapsamında akıllı ulaşım sistemleri altyapısı ile haberleşme sistemlerinin entegre şekilde çalışmasının hedeflendiğini aktaran Uraloğlu, projenin, araç-altyapı ve araç-merkez haberleşmesine yönelik teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

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        Uraloğlu, kara yollarında trafik yönetimini daha etkin hale getirmek amacıyla dijital altyapıyı güçlendirdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Ankara'daki Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi ile bölgesel merkezler aracılığıyla yol ve trafik durumu anlık takip ediliyor. Akıllı ulaşım teknolojileri sürücülerin bilgilendirilmesinden trafik güvenliğinin artırılmasına kadar pek çok alanda kullanılıyor. Kara yollarımızda sinyalizasyon sistemleri, değişken mesaj ve trafik işaretleri, meteorolojik bilgi istasyonları, kamera ve izleme sistemleri, araç ve olay algılama sistemleri, elektronik ücret toplama sistemleri ile tünel kontrol sistemlerinden yararlanıyoruz."

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        #yol
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