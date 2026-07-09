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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Yumaklı açıkladı: 315,7 milyon TL hibe ödemesi yaptık

        Bakan Yumaklı açıkladı: 315,7 milyon TL hibe ödemesi yaptık

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, girişimcilerin gücüne güç katmak ve yerinde kalkınmayı hızlandırmak amacıyla IPARD-III Programı çerçevesinde haziranda 315,7 milyon lira hibe ödemesi yaptıklarını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 10:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "315,7 milyon TL hibe ödemesi yaptık"

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, program kapsamında gerçekleştirilen ödemelere ilişkin bilgi verdi.

        Kırsala yatırım yaptıklarını, üretime tam destek verdiklerini vurgulayan Yumaklı, "Girişimcilerimizin gücüne güç katmak ve yerinde kalkınmayı hızlandırmak için IPARD-III Programı çerçevesinde haziran ayında 315,7 milyon lira hibe ödemesini hesaplara aktardık. Toprağına sahip çıkan, üreten ve memleketimize değer katan tüm üreticilerimizin daima yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

        Paylaşımda yer verilen bilgiye göre, tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlara 176 milyon 55 bin lira, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirmeye 102 milyon 603 bin lira, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlara 21 milyon 693 bin lira, LEADER yaklaşımı ve yerel kalkınma stratejilerinin uygulanması kapsamında 15 milyon 363 bin lira destek sağlandı.

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