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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Yumaklı: Şırnak Silopi Sera OTB 1000 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak

        Bakan Yumaklı: Şırnak Silopi Sera OTB 1000 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şırnak Silopi Sera Organize Tarım Bölgesi'nin (OTB) altyapı çalışmalarını 202 milyon lira maliyetle tamamladıklarını, OTB'nin ekonomiye yıllık 1,2 milyar lira katkı sağlayacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 11:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1000 kişiye istihdam kapısı açılıyor

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

        Terörsüz Türkiye hedefiyle artık bölgede üretim, istihdam ve huzurun filizlendiğini belirten Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Şırnak Silopi Sera OTB'nin altyapı çalışmalarını, 202 milyon lira maliyetle tamamladık ve yatırımcılarımızın hizmetine sunduk. Silopi OTB, 42 modern sera parseli, 9 tarıma dayalı sanayi parseliyle yüzde 75'i kadın olmak üzere, 1000 kişiye doğrudan istihdam ve yıllık 1,2 milyar lira ekonomiye katkı sağlayacak. Hayırlı, bereketli olsun."

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        #Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
        #istihdam
        #tarım
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