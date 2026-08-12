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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bellona’da üst düzey atama

        Bellona’da üst düzey atama

        Bellona'nın Genel Müdürlük görevine, mobilya sektöründe 30 yılı aşkın yöneticilik deneyimine sahip Bilal Uyanık getirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 15:11 Güncelleme:
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        Bellona'da üst düzey atama

        Türkiye mobilya sektörünün köklü markalarından Bellona’da Genel Müdürlük görevine Bilal Uyanık atandı.

        Anadolu Güçbirliği Holding bünyesinde yeni dönem hedefleri doğrultusunda büyüme yolculuğunu sürdüren Bellona, Bilal Uyanık’ın liderliğinde yurt içi ve uluslararası pazarlardaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

        Mobilya sektöründe 30 yılı aşkın deneyime sahip olan Uyanık, aynı zamanda Bellona markasının kuruluş sürecinde görev alan isimler arasında yer alıyor. Sektör ve marka konusundaki kapsamlı deneyimiyle Uyanık, Bellona’nın yeni dönem stratejilerine ve büyüme hedeflerine liderlik edecek.

        BİLAL UYANIK KİMDİR?

        Sektör kariyerine Kasım 1994’te başlayan Bilal Uyanık, Bellona markasının kurucu ekibinde yer aldı. Kariyerinin ilk yıllarında pazarlama, satın alma, planlama ve kurumsal iletişim alanlarında çeşitli uzmanlık görevleri üstlenen Uyanık, 1998 yılında İstikbal Satış ve Pazarlama Müdürü oldu. 2000-2015 yılları arasında, Bellona’nın da aralarında bulunduğu Erciyes Anadolu Holding Mobilya Grubu markalarının Satış ve Pazarlama Grup Koordinatörlüğü görevini yürüttü. Aynı dönemde holding bünyesindeki mobilya şirketlerinde Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyeliklerinde görev aldı. 2016 yılında Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu’nda da görev yapan Uyanık, sonraki yıllarda sektörün önde gelen markalarında üst düzey yöneticilik görevlerini sürdürdü. Son iki yıldır ise marka ve yönetim danışmanı olarak çalışmalarına devam ediyordu. Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Bilal Uyanık, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Programı’na katılım sağladı.

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