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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam BİM’in katılım bankası kuruldu: Gözler faaliyet izninde

        BİM’in katılım bankası kuruldu: Gözler faaliyet izninde

        BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin 10 milyar TL kuruluş sermayeli Dost Katılım Bankası A.Ş.'nin kuruluş işlemleri tamamlandı. 16 Eylül'de tescil edilen banka için sıradaki adım BDDK'ye faaliyet izni başvurusu yapmak olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 09:50 Güncelleme:
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        BİM'in bankası resmen kuruldu

        BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.’nin katılım bankacılığı alanındaki yeni şirketi Dost Katılım Bankası A.Ş.’nin kuruluş işlemleri tamamlandı.

        10 milyar TL kuruluş sermayesiyle kurulan bankanın kuruluşu, 16 Eylül 2026 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edildi.

        BDDK HAZİRANDA İZİN VERMİŞTİ

        Dost Katılım Bankası’nın kurulmasına ilişkin izin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 11 Haziran 2026 tarihli ve 11470 sayılı kararıyla verilmişti. Söz konusu karar 17 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştı.

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        Kuruluş işlemlerinin tescil edilmesiyle bankanın kuruluş süreci tamamlanmış oldu.

        BANKANIN BÜYÜK ORTAĞI BİM

        Dost Katılım Bankası’nın sermayesinde BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.’nin doğrudan sahip olduğu pay yüzde 99,99996 olarak kayıtlara geçti. Bankadaki kalan yüzde 0,00004’lük pay ise BİM’in yüzde 100 bağlı ortaklıkları Desto Atık Yönetimi A.Ş., Dost Global Danışmanlık A.Ş., GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Es Global Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından eşit oranlarda üstlenildi.

        SIRADAKİ ADIM FAALİYET İZNİ

        Kuruluş işlemlerinin tamamlanmasının ardından Dost Katılım Bankası için faaliyet izni süreci başlayacak. İlgili mevzuatta öngörülen süre içerisinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na faaliyet izni başvurusu yapılacak.

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        BİM, başvuru sürecine ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi

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        #BİM
        #Dost Katılım Bankası
        #BDDK
        #banka
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