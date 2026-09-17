BİM’in katılım bankası kuruldu: Gözler faaliyet izninde

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.’nin katılım bankacılığı alanındaki yeni şirketi Dost Katılım Bankası A.Ş.’nin kuruluş işlemleri tamamlandı.

10 milyar TL kuruluş sermayesiyle kurulan bankanın kuruluşu, 16 Eylül 2026 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edildi.

BDDK HAZİRANDA İZİN VERMİŞTİ

Dost Katılım Bankası’nın kurulmasına ilişkin izin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 11 Haziran 2026 tarihli ve 11470 sayılı kararıyla verilmişti. Söz konusu karar 17 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştı.

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Kuruluş işlemlerinin tescil edilmesiyle bankanın kuruluş süreci tamamlanmış oldu.

BANKANIN BÜYÜK ORTAĞI BİM

Dost Katılım Bankası’nın sermayesinde BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.’nin doğrudan sahip olduğu pay yüzde 99,99996 olarak kayıtlara geçti. Bankadaki kalan yüzde 0,00004’lük pay ise BİM’in yüzde 100 bağlı ortaklıkları Desto Atık Yönetimi A.Ş., Dost Global Danışmanlık A.Ş., GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Es Global Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından eşit oranlarda üstlenildi.

SIRADAKİ ADIM FAALİYET İZNİ

Kuruluş işlemlerinin tamamlanmasının ardından Dost Katılım Bankası için faaliyet izni süreci başlayacak. İlgili mevzuatta öngörülen süre içerisinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na faaliyet izni başvurusu yapılacak.

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BİM, başvuru sürecine ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi