Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.473,42 %-0,19
        DOLAR 48,1164 %0,04
        EURO 56,1509 %-0,03
        GRAM ALTIN 7.176,77 %-0,36
        FAİZ 39,91 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 106,94 %0,77
        BITCOIN 79.038,00 %1,07
        GBP/TRY 65,6398 %-0,06
        EUR/USD 1,1665 %-0,09
        BRENT 87,05 %-1,73
        ÇEYREK ALTIN 11.734,02 %-0,36
        Haberler Ekonomi Kripto Para Bitcoin 81 bin duvarını yıkamadı

        Bitcoin 81 bin duvarını yıkamadı

        Bitcoin, son günlerdeki sert yükselişin ardından 81 bin dolar seviyesini test etti ancak bu seviyede gelen satışlarla geri çekildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 08:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bitcoin 81 bin duvarını yıkamadı

        Bitcoin'de son günlerde yaşanan güçlü yükselişin ardından kritik eşikte satış baskısı görüldü. Bitcoin, dün 81 bin dolar seviyesini aşarak son ayların en yüksek seviyesine çıkarken, bu bölgede tutunamadı ve geri çekildi.

        CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin bugün yaklaşık 78 bin 800 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin'in 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 46,7 milyar dolar, piyasa değeri ise 1,58 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. CoinMarketCap'te Bitcoin'in 24 saatlik fiyat aralığı 78 bin 144-81 bin 235 dolar olarak görülüyor.

        REKLAM

        Bitcoin dün 81 bin 265 dolara kadar yükselerek önemli bir direnç bölgesini test etti. Ancak fiyat, 50 haftalık hareketli ortalamanın bulunduğu yaklaşık 81 bin dolar seviyesinde satışla karşılaştı ve 80 bin doların altına geriledi.

        Piyasalarda 80-82 bin dolar bandı Bitcoin açısından kritik bir direnç bölgesi olarak izleniyor. Bu bölgenin aşılması halinde daha yüksek seviyelerin gündeme gelebileceği, ancak mevcut yükselişin ardından kâr satışlarının da güçlenebileceği değerlendiriliyor.

        BİR HAFTADA YÜZDE 20'NİN ÜZERİNDE YÜKSELDİ

        Bitcoin'deki yükselişin boyutu dikkat çekiyor. Bitcoin, 17 Ağustos'ta yaklaşık 62 bin dolar seviyelerindeyken 25 Ağustos'ta 81 bin doların üzerine çıkarak yaklaşık 8 günlük sürede yüzde 30'a yakın yükseliş kaydetti. Son bir haftadaki yükseliş ise yüzde 20'nin üzerine çıktı.

        REKLAM

        CoinMarketCap'in güncel verilerinde Bitcoin'in 7 günlük performansı yaklaşık yüzde 23 artışa işaret ediyor. Ethereum ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 29 yükseldi.

        YÜKSELİŞTE ETF'LERİN DESTEĞİ

        Bitcoin'deki yükselişte kurumsal talep de etkili oldu. ABD'de spot Bitcoin ETF'lerine 24 Ağustos'ta 337,56 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti. Böylece ETF'lerdeki net para girişi üst üste altıncı güne taşındı. Son altı günlük dönemde toplam girişin 2,5 milyar doların üzerine çıktığı bildirildi.

        Öte yandan yükselişin ilk aşamasında milyarlarca dolarlık kısa pozisyonun tasfiye edilmesi Bitcoin'deki hareketi hızlandırdı. Piyasanın 69 bin dolar seviyesindeki direnci aşmasının ardından yaklaşık 3 milyar dolarlık kısa pozisyonun tasfiye edilmesi, yukarı yönlü hareketi güçlendiren unsurlardan biri oldu.

        REKLAM

        GÖZLER 83 BİN DOLARDA

        Bitcoin'in önündeki en önemli eşiklerden biri 83 bin dolar seviyesi olarak öne çıkıyor. CryptoQuant, Bitcoin'in yeni bir yükseliş trendinin erken aşamalarında olabileceğini belirtirken, 83 bin dolar seviyesinin aşılmasının trend açısından önemli bir teyit sağlayabileceğine dikkat çekiyor.

        Bitcoin'in 81 bin dolar bölgesinden geri dönmesi ise yükselişin sona erdiği anlamına gelmiyor. Ancak son günlerdeki hızlı yükselişin ardından piyasanın yeni bir destek oluşturup oluşturamayacağı ve 80 bin doların üzerinde kalıcılık sağlayıp sağlayamayacağı, kısa vadeli yön açısından önem taşıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #bitcoin
        #kripto para
        #piyasalar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        Otel ve pansiyonlarda yeni dönem
        Otel ve pansiyonlarda yeni dönem
        Oğlunu kaybeden anne: Kaçak yapıyorlarmış
        Oğlunu kaybeden anne: Kaçak yapıyorlarmış
        ABD tüm göçmen vizesi başvurularını durdurdu
        ABD tüm göçmen vizesi başvurularını durdurdu
        Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı
        Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı
        100 milyar dolarlık uzay üssü kuracak
        100 milyar dolarlık uzay üssü kuracak
        Lyon 11'i netleşiyor
        Lyon 11'i netleşiyor
        Mazlum Abdi: SDG/YPG feshedildi
        Mazlum Abdi: SDG/YPG feshedildi
        'PYD'nin feshi tarihi bir olay'
        'PYD'nin feshi tarihi bir olay'
        Kulak ağrısı diye gitti, kulağından kene çıktı!
        Kulak ağrısı diye gitti, kulağından kene çıktı!
        Aşıkların tekne tatili
        Aşıkların tekne tatili
        Stil mi, kimlik mi?
        Stil mi, kimlik mi?
        Dolly Parton hayatını kaybetti
        Dolly Parton hayatını kaybetti
        Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde
        Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde
        Kaplumbağayı ezerek öldürdü! 15 yıl sonra çıkan görüntüler şoke etti
        Kaplumbağayı ezerek öldürdü! 15 yıl sonra çıkan görüntüler şoke etti
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Cem Küçük hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı
        Cem Küçük hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı
        Yangında öldü, karısı hakkında gözaltı kararı verildi!
        Yangında öldü, karısı hakkında gözaltı kararı verildi!
        Kartal'dan sitem: TFF kabul etmedi mağdur oldu!
        Kartal'dan sitem: TFF kabul etmedi mağdur oldu!
        Poku Beşiktaş için İstanbul'a geldi!
        Poku Beşiktaş için İstanbul'a geldi!