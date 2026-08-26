Bitcoin'de son günlerde yaşanan güçlü yükselişin ardından kritik eşikte satış baskısı görüldü. Bitcoin, dün 81 bin dolar seviyesini aşarak son ayların en yüksek seviyesine çıkarken, bu bölgede tutunamadı ve geri çekildi.

CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin bugün yaklaşık 78 bin 800 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin'in 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık 46,7 milyar dolar, piyasa değeri ise 1,58 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. CoinMarketCap'te Bitcoin'in 24 saatlik fiyat aralığı 78 bin 144-81 bin 235 dolar olarak görülüyor.

REKLAM

Bitcoin dün 81 bin 265 dolara kadar yükselerek önemli bir direnç bölgesini test etti. Ancak fiyat, 50 haftalık hareketli ortalamanın bulunduğu yaklaşık 81 bin dolar seviyesinde satışla karşılaştı ve 80 bin doların altına geriledi.

Piyasalarda 80-82 bin dolar bandı Bitcoin açısından kritik bir direnç bölgesi olarak izleniyor. Bu bölgenin aşılması halinde daha yüksek seviyelerin gündeme gelebileceği, ancak mevcut yükselişin ardından kâr satışlarının da güçlenebileceği değerlendiriliyor.

BİR HAFTADA YÜZDE 20'NİN ÜZERİNDE YÜKSELDİ

Bitcoin'deki yükselişin boyutu dikkat çekiyor. Bitcoin, 17 Ağustos'ta yaklaşık 62 bin dolar seviyelerindeyken 25 Ağustos'ta 81 bin doların üzerine çıkarak yaklaşık 8 günlük sürede yüzde 30'a yakın yükseliş kaydetti. Son bir haftadaki yükseliş ise yüzde 20'nin üzerine çıktı.

REKLAM

CoinMarketCap'in güncel verilerinde Bitcoin'in 7 günlük performansı yaklaşık yüzde 23 artışa işaret ediyor. Ethereum ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 29 yükseldi.

YÜKSELİŞTE ETF'LERİN DESTEĞİ

Bitcoin'deki yükselişte kurumsal talep de etkili oldu. ABD'de spot Bitcoin ETF'lerine 24 Ağustos'ta 337,56 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti. Böylece ETF'lerdeki net para girişi üst üste altıncı güne taşındı. Son altı günlük dönemde toplam girişin 2,5 milyar doların üzerine çıktığı bildirildi.

Öte yandan yükselişin ilk aşamasında milyarlarca dolarlık kısa pozisyonun tasfiye edilmesi Bitcoin'deki hareketi hızlandırdı. Piyasanın 69 bin dolar seviyesindeki direnci aşmasının ardından yaklaşık 3 milyar dolarlık kısa pozisyonun tasfiye edilmesi, yukarı yönlü hareketi güçlendiren unsurlardan biri oldu.

REKLAM

GÖZLER 83 BİN DOLARDA

Bitcoin'in önündeki en önemli eşiklerden biri 83 bin dolar seviyesi olarak öne çıkıyor. CryptoQuant, Bitcoin'in yeni bir yükseliş trendinin erken aşamalarında olabileceğini belirtirken, 83 bin dolar seviyesinin aşılmasının trend açısından önemli bir teyit sağlayabileceğine dikkat çekiyor.

Bitcoin'in 81 bin dolar bölgesinden geri dönmesi ise yükselişin sona erdiği anlamına gelmiyor. Ancak son günlerdeki hızlı yükselişin ardından piyasanın yeni bir destek oluşturup oluşturamayacağı ve 80 bin doların üzerinde kalıcılık sağlayıp sağlayamayacağı, kısa vadeli yön açısından önem taşıyor.