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        Haberler Ekonomi Kripto Para Bitcoin yeniden 80 bin doları aştı

        Bitcoin yeniden 80 bin doları aştı

        Bitcoin, ABD'de Kongre ara seçimlerinin ardından küresel piyasalarda risk iştahının toparlanmasıyla yeniden 80 bin doların üzerine çıktı. Son 24 saatte yüzde 4'e yakın değer kazanan Bitcoin'in fiyatı 81 bin doları test ederken, piyasa değeri 1.6 trilyon doları aştı. Ethereum da yüzde 6'nın üzerinde değer kazanarak 2 bin 400 doların üzerine tırmandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 08:20 Güncelleme:
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        Bitcoin yeniden 80 bin doları aştı

        Kripto para piyasasının en büyük varlığı Bitcoin, 80 bin dolar seviyesinin üzerine yeniden yükseldi. ABD'deki Kongre ara seçimlerinin ardından piyasalarda oluşan toparlanma ve yatırımcıların risk iştahındaki artış, Bitcoin fiyatına da yansıdı.

        CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin, TSİ 8.20 itibarıyla 80 bin 436 dolar seviyesinden işlem gördü. Son 24 saatte yüzde 3.99 değer kazanan Bitcoin, bu süreçte 81 bin 79 dolara kadar yükseldi. Böylece 12 günün ardından 80 bin doların üzeri görülmüş oldu.

        Bitcoin'in piyasa değeri 1 trilyon 610 milyar dolara ulaşırken, son 24 saatteki işlem hacmi 35.87 milyar dolar olarak kaydedildi.

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        ETHEREUM YÜZDE 6.6 YÜKSELDİ

        Kripto para piyasasının ikinci büyük varlığı Ethereum da yükselişe eşlik etti. Ethereum, son 24 saatte yüzde 6.65 değer kazanarak 2 bin 426 dolar seviyesine yükseldi. Ethereum'un piyasa değeri 296.3 milyar dolara, son 24 saatlik işlem hacmi ise 17.33 milyar dolara ulaştı.

        ABD SEÇİMLERİNİN ARDINDAN TOPARLANDI

        Bitcoin'de yükselişte ABD'deki Kongre ara seçimlerinin sonuçlarının ardından piyasalarda yaşanan fiyatlamalar etkili oldu.

        Seçim sonuçlarına ilişkin belirsizlik devam ederken 76 bin doların altına kadar gerileyen Bitcoin, Demokratların Kongre'de güç kazanmasının ardından ilk etapta satış baskısıyla karşılaştı. Ancak sonuçların netleşmesiyle siyasi belirsizliğin azalması, kripto para piyasasında toparlanmayı beraberinde getirdi.

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        Diğer riskli varlıklarda da benzer bir görünüm izlendi. ABD borsa vadeli işlemlerinde seçim gecesi yaşanan kayıpların önemli bölümü geri alınırken Bitcoin de bu yükselişe eşlik etti.

        AÇIĞA SATIŞ POZİSYONLARININ KAPANMASI YÜKSELİŞİ HIZLANDIRDI

        CoinMarketCap'in piyasa analizinde, Bitcoin'deki yükselişte teknik seviyelerin aşılmasının ardından açığa satış pozisyonlarının tasfiye edilmesinin de etkili olduğu belirtildi.

        Analize göre son 24 saatte Bitcoin'de yaklaşık 152 milyon dolarlık kısa pozisyon tasfiyesi gerçekleşti. Fiyatın kritik direnç seviyelerinin üzerine çıkmasıyla zarar eden pozisyonların kapanması, alım yönlü hareketi hızlandırdı.

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        Öte yandan ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'lerinden yaşanan para çıkışlarının yavaşlaması da fiyat üzerindeki satış baskısının azalmasına katkı sağlayan unsurlar arasında gösterildi.

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        #bitcoin
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