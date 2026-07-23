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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,43 değer kaybederek 14.077,67 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 18:35 Güncelleme:
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        Borsa günü düşüşle tamamladı

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 61,18 puan azalırken, toplam işlem hacmi 206,5 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi yüzde 1,12 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,47 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 5,35 ile iletişim oldu.

        Küresel piyasalar, büyük teknoloji şirketlerinin bilançolarının yapay zeka harcamalarına ilişkin endişeleri yeniden gündeme getirmesi, artan jeopolitik riskler ve yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle negatif bir seyir izlerken, BIST 100 endeksi de küresel piyasalardaki negatif seyre paralel satıcılı bir seyirle günü tamamladı.

        Gün içerisinde Brent petrolün varil fiyatı, Hürmüz ve Babülmendep boğazlarında petrol sevkiyatına yönelik riskler ile Orta Doğu'da enerji altyapısını hedef alabilecek saldırı endişelerinin etkisiyle 100 doların üzerine çıktı.

        Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit tuttu.

        TCMB toplam rezervleri, 17 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 812 milyon dolar azalarak 160 milyar 490 milyon dolar oldu.

        Analistler, yarın yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ve sektörel enflasyon beklentilerinin, yurt dışında ise dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puanın destek, 14.200 ve 14.300 puan seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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