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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Borsa İstanbul yeni veri merkezini hizmete açıyor

        Borsa İstanbul yeni veri merkezini hizmete açıyor

        Borsa İstanbul, piyasaların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanan yeni veri merkezini yarın hizmete açacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 10:23 Güncelleme:
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        Borsa İstanbul yeni veri merkezini hizmete açıyor

        Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, kurumun mevcut veri merkezinde üyelere, yerli ve yabancı yatırımcılara, servis ve altyapı sağlayıcıları ile veri yayın kuruluşlarına uluslararası standartlarda hizmet sunduğu anımsatılarak, "Piyasa katılımcıları tarafından gelen talep ve önümüzdeki yıllardaki büyüme projeksiyonu göz önüne alınarak tasarlanan, uzun yıllar piyasalarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanan yeni veri merkezi 1 Temmuz'da hizmete açılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

        Hızlı ve güvenli bir şekilde piyasalara erişim imkanının sağlanmaya devam edileceğinin bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yeni veri merkezinde devreye alınacak olan kabinetler, yüksek enerji ve soğutma kapasitesi ile kullanıma sunulacaktır. Yeni veri merkezindeki kapasite artırımı neticesinde daha fazla piyasa katılımcısının bu hizmete erişim imkanı bulmasının piyasalardaki işlem hacimlerine olumlu etki sağlayarak likiditenin artmasına katkı sağlayacağı ve piyasa kalitesini daha da yükselteceği düşünülmektedir."

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