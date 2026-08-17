Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.148,63 %-0,17
        DOLAR 47,9005 %0,04
        EURO 55,5831 %0,28
        GRAM ALTIN 6.767,46 %0,45
        FAİZ 41,12 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 100,87 %1,25
        BITCOIN 63.241,00 %0,36
        GBP/TRY 64,9706 %0,20
        EUR/USD 1,1595 %0,22
        BRENT 89,60 %1,22
        ÇEYREK ALTIN 11.064,79 %0,45
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çalık Renewables'ın Zatriq Rüzgar Enerji Santrali Projesi’nde ilk türbinler devreye alındı

        Çalık Renewables'ın Zatriq Rüzgar Enerji Santrali Projesi’nde ilk türbinler devreye alındı

        Çalık Renewables, 106 milyon Euro'luk yatırımla Kosova'da hayata geçirdiği 73 MW kurulu güce sahip Zatriq Rüzgar Enerji Santrali Projesi'nde ilk türbinleri devreye alarak elektrik üretimine başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 12:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çalık Renewables'ın Zatriq Projesi'nde ilk türbinler devreye alındı

        Çalık Renewables'ın Kosova'nın Zatriq Bölgesi'nde geliştirdiği rüzgâr enerjisi projesi, ilk elektrik üretiminin gerçekleşmesiyle önemli bir aşamayı geride bıraktı. 73 MW kurulu güce sahip ve toplam 12 rüzgâr türbininden oluşan santralde, elektrik üretimi kademeli olarak devreye alınırken, projenin 2026 yılının üçüncü çeyreğinde tam kapasiteyle faaliyete geçmesi hedefleniyor.

        Kosova'nın yenilenebilir enerji kapasitesini güçlendirecek

        Toplam 106 milyon euro yatırımla hayata geçirilen Zatriq RES, Kosova'nın enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesine ve yenilenebilir enerji üretim kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayacak. Rüzgâr enerjisi potansiyelini değerlendiren proje, ülkenin temiz enerji dönüşümünü hızlandırırken enerji arz güvenliğini de destekleyecek. Tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde yılda yaklaşık 183.395 MWh elektrik üretmesi öngörülen santral, yaklaşık 40 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacının karşılanmasına katkı sunacak. Proje sayesinde yıllık yaklaşık 189.264 ton karbon emisyonunun önüne geçilmesi hedefleniyor.

        "Tam kapasiteye ulaşma hedefimize güçlü adımlarla ilerliyoruz"

        "Zatriq RES'te ilk elektrik üretiminin hem Çalık Renewables'ın uluslararası büyüme yolculuğunda hem de Kosova'nın enerji dönüşümünde önemli bir dönüm noktasını temsil ettiğini ifade eden Çalık Renewables Genel Müdürü Emre Erdoğan, “Yenilenebilir enerji alanındaki tecrübemizi ve yetkinliğimizi uluslararası pazarlara taşıyarak, ülkelerin düşük karbonlu geleceğine uzun vadeli katkı sunuyoruz. Kosova'da hayata geçirdiğimiz Zatriq RES'in ilk elektrik üretimine başlamasıyla birlikte projemizde kritik bir eşiği başarıyla geride bıraktık. Tam kapasiteyle devreye alındığında yaklaşık 40 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak bu yatırımın, Kosova'nın enerji arz güveliğini güçlendireceğine ve yenilenebilir enerji alanındaki bölgesel varlığımızı daha da pekiştireceğine inanıyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

        Çalık Renewables, farklı coğrafyalarda geliştirdiği yenilenebilir enerji projeleriyle sürdürülebilir enerji üretiminin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, sahip olduğu proje geliştirme, mühendislik ve işletme yetkinliklerini uluslararası ölçekte hayata geçirerek faaliyet gösterdiği ülkelerin enerji dönüşümüne kalıcı katkı sağlamayı hedefliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos depremi mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos depremi mesajı
        "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!
        "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!
        "İran, Barzani'nin ofisine drone'la saldırdı"
        "İran, Barzani'nin ofisine drone'la saldırdı"
        Fenerbahçe'nin konuğu Lyon!
        Fenerbahçe'nin konuğu Lyon!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu
        "Milletimizin kahir ekseriyeti Terörsüz Türkiye'nin yanında"
        "Milletimizin kahir ekseriyeti Terörsüz Türkiye'nin yanında"
        Kırmızı kart verilmeli miydi?
        Kırmızı kart verilmeli miydi?
        7 yaşındaki Ege, kuzeninin üstüne düşmesiyle öğrendikleri kanseri yendi
        7 yaşındaki Ege, kuzeninin üstüne düşmesiyle öğrendikleri kanseri yendi
        Kan donduran saldırıda yeni ayrıntılar! Yanlış kişi öldürüldü!
        Kan donduran saldırıda yeni ayrıntılar! Yanlış kişi öldürüldü!
        Ege'de serinledi
        Ege'de serinledi
        Otoyoldaki kazada 3 kardeş öldü!
        Otoyoldaki kazada 3 kardeş öldü!
        Oturma odasında nikah
        Oturma odasında nikah
        36 yaşında hayatını kaybetti
        36 yaşında hayatını kaybetti
        Türkiye'nin DASK haritası ortaya çıktı
        Türkiye'nin DASK haritası ortaya çıktı
        Perili Köşk neden "Perili" diye anılıyor?
        Perili Köşk neden "Perili" diye anılıyor?
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Tesla ilanı galeriye pahalıya patladı
        Tesla ilanı galeriye pahalıya patladı
        "İlk haftanın en avantajlı takımı"
        "İlk haftanın en avantajlı takımı"
        Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak?
        Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak?
        Güneş Tutulması gölgesinde haftalık burç yorumları
        Güneş Tutulması gölgesinde haftalık burç yorumları