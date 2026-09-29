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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çin'den 193.7 milyar dolar cari fazla

        Çin'den 193.7 milyar dolar cari fazla

        Çin'de cari işlemler dengesinin, bu yılın ikinci çeyreğinde 193,7 milyar dolar fazla verdiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 12:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çin'den 193.7 milyar dolar cari fazla

        Çin Devlet Döviz Takas İdaresi (SAFE), Nisan-Haziran 2026 dönemine ait nihai cari işlemler hesabını açıkladı.

        Buna göre, ülkenin mal ticareti, hizmetler, yatırımlar ve cari transferlerdeki gelir gider dengesinin toplamını ifade eden cari denge, ikinci çeyrekte 193,7 milyar dolar fazla verdi.

        Bu dönemde mal ticaretinde 278,8 milyar dolar fazla, hizmet ticaretinde 55,4 milyar dolar açık, yatırımlarda 35,9 milyar dolar açık ve cari transferlerde 6,3 milyar dolar fazla kaydedildi.

        Cari işlemler dengesi yılın ilk çeyreğinde de 184,3 milyar dolar fazla vermişti.

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        #çin
        #cari fazla
        #Çin ekonomisi
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