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        Haberler Ekonomi Para DenizLeasing ve Blueit’ten mavi finansmanda iş birliği

        DenizLeasing ve Blueit’ten mavi finansmanda iş birliği

        DenizLeasing, firmaların su verimliliğine yönelik yatırımlarının finansmanı için akıllı su yönetiminde teknoloji çözümleri sunan Blueit ile stratejik iş birliğine imza attı. Bu kapsamda, işletmelerin su tüketimini ölçme, izleme ve verimli yönetme imkanı sunan teknolojilere leasing finansmanıyla daha kolay erişmesi hedefleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 12:38 Güncelleme:
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        DenizLeasing ve Blueit'ten mavi finansmanda iş birliği

        Blueit’in su tüketiminin ölçülmesi, izlenmesi, analiz edilmesi ve verimli yönetimine yönelik çözümlerinde kullanılan yazılım, sensör, veri toplama ve sayaç gibi teknoloji ve ekipmanlar, DenizLeasing aracılığıyla finanse edilebilecek. Bu model sayesinde işletmeler, su tüketimlerini veriye dayalı olarak takip ederek kaynak kullanımını optimize etme ve su verimliliğini artırma imkanı bulacak.

        DenizLeasing Genel Müdürü Burak Koçak, konuya ilişkin değerlendirmesinde; “Su kaynaklarının verimli yönetimi, iklim değişikliğinin etkilerinin giderek daha fazla hissedildiği bu dönemde hem çevresel sürdürülebilirlik hem de işletmelerin geleceği açısından büyük önem taşıyor. Su, kurumumuzun sürdürülebilir finansman stratejisinin önemli odak noktalarından biri. Bankamızın gerçekleştirdiği 810 Milyon Dolarlık, Türkiye’nin ilk mavi sendikasyon kredisi, bu alandaki yaklaşımımızın güçlü bir göstergesi. DenizLeasing olarak bu yaklaşımı reel sektörde somut yatırımlarla destekliyor; yalnızca yatırımları finanse eden değil, müşterilerimizin sürdürülebilir dönüşüm yolculuklarında yanlarında olan çözüm ortağı olmayı önemsiyoruz. Su yönetimini uçtan uca dijitalleştiren, tüketimin gerçek zamanlı izlenmesi ve optimize edilmesine yönelik teknolojiler geliştiren Blueit ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle, işletmelerin su tüketimini daha etkin yönetmelerine ve verimliliklerini artırmalarına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de su yönetimindeki dönüşümü hızlandıran yenilikçi uygulamaların daha geniş ölçekte hayata geçirilmesini desteklemeye devam edeceğiz”.

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        Blueit Kurucu Ortağı ve CEO’su Hülya Tomak ise iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde; “Su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması, ancak teknoloji, finansman ve güçlü iş birliklerinin bir araya gelmesiyle mümkün. Blueit olarak su yönetimini uçtan uca dijitalleştirerek işletmelerin su performansını ölçtüğü, izlediği, iyileştirdiği ve veriye dayalı doğru karar alabildiği bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz. DenizLeasing iş birliğimiz sayesinde, su verimliliğine yönelik çözümlerinin doğru finansman olanakları ile daha fazla işletme tarafından hayata geçirilmesine katkı sunmaktan ve sürdürülebilir dönüşümü desteklemekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

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