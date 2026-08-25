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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Destek Portföy'ün ilk iki yatırım fonu yatırımcılarla buluştu

        Destek Portföy'ün ilk iki yatırım fonu yatırımcılarla buluştu

        Destek Portföy, DAP kodlu Destek Portföy Para Piyasası Fonu ile DEH kodlu Destek Portföy Hisse Senedi Fonu'nu (Hisse Senedi Yoğun Fon) yatırımcılarla buluşturdu. Farklı risk, vade ve yatırım beklentilerine yönelik oluşturulan iki fon TEFAS üzerinden işlem görmeye başladı. Fonlara TEFAS işlemi gerçekleştirilen banka ve aracı kurumların yanı sıra DestekBank ve Destek Yatırım üzerinden de ulaşılabiliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 16:27 Güncelleme:
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        Destek Portföy'ün ilk iki yatırım fonu yatırımcılarla buluştu

        Destek Portföy, kuruluşunun ardından hayata geçirdiği ilk iki yatırım fonunu yatırımcıların erişimine sundu.

        DAP kodlu Destek Portföy Para Piyasası Fonu, kısa vadeli nakit yönetimi ihtiyacına yönelik bir yatırım alternatifi sunarken; DEH kodlu Destek Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ise hisse senedi piyasalarındaki fırsatlardan yararlanmayı hedefleyen ve buna uygun risk profiline sahip yatırımcılara yönelik olarak yönetiliyor. Böylece Destek Portföy, farklı yatırımcı profillerine ve yatırım tercihlerine hitap eden iki fonla yatırım fonları pazarındaki faaliyetlerine başladı.

        Yatırımcı maliyetleri gözetilerek tasarlanan DAP’ın yıllık yönetim ücreti yüzde 0,25 olarak belirlendi. Yönetim ücretine ilişkin güncel bilgilere KAP ve TEFAS üzerinden ulaşılabiliyor.

        Destek Portföy’ün ikinci yatırım fonu olan DEH kodlu Destek Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon), hisse senedi piyasalarının sunduğu yatırım fırsatlarından yararlanmayı isteyen ve buna uygun risk profiline sahip yatırımcılara yönelik olarak yönetiliyor. Mevcut vergi düzenlemeleri kapsamında, hisse senedi yoğun fon niteliğindeki DEH’in katılma paylarının alım satımından elde edilen kazançlarda stopaj oranı yüzde 0 olarak uygulanıyor. DEH, DAP’ın kısa vadeli nakit yönetimine yönelik yapısını hisse senetleri ile tamamlayarak Destek Portföy’ün farklı risk ve getiri beklentilerine yönelik ürün yelpazesinin ikinci ayağını oluşturuyor.

        "İlk iki fonumuzu yatırımcılarla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz"

        Destek Portföy Genel Müdürü Yasin Atikler, DAP ve DEH’in işlem görmeye başlamasına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

        "Destek Portföy olarak ilk iki yatırım fonumuzu yatırımcılarla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. DAP ve DEH ile farklı yatırım ihtiyaçlarına ve risk tercihlerine sahip yatırımcılara, profesyonel portföy yönetimi anlayışımız doğrultusunda oluşturduğumuz yatırım alternatifleri sunuyoruz. Profesyonel portföy yönetimi yaklaşımımızı, kısa vadeli nakit yönetimi ihtiyacına yönelik, maliyet odağı gözetilen bir ürün yapısıyla sunmayı hedefliyoruz. Yatırımcıların farklı vade, risk ve likidite beklentilerine uygun ürünler geliştirmeyi önceliklerimiz arasında görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de piyasa koşullarını ve yatırımcı ihtiyaçlarını yakından takip ederek farklı beklentilere yanıt veren yeni fonları ürün yelpazemize eklemeyi sürdüreceğiz. Destek Grubu’nun finans sektöründeki deneyimi, güçlü kurumsal yapımız ve uzman kadromuzla yatırımcılarımız için sürdürülebilir değer yaratmayı hedefliyoruz."

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        #Destek Portföy
        #ekonomi
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