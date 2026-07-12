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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Dünya'nın çevresinde 260 tur attılar

        Dünya'nın çevresinde 260 tur attılar

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT gönderi dağıtımında kullanılan elektrikli skuterler ile bugüne kadar yaklaşık 89,6 milyon adet gönderinin sahiplerine teslim edildiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, "Gönderi dağıtımında kullanılan e-skuterler 10,4 milyon kilometre yol yaptı, Dünya'nın çevresini yaklaşık 260 kez dolaşacak mesafeye ulaştı. PTT, e-skuterler ile 312 bin litre fosil yakıt kullanımının önüne geçti" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 11:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Dünya'nın çevresinde 260 tur attılar

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT dağıtım hizmetlerinde kullanılan elektrikli skuterlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Elektrikli skuterlerin (e-Skuter) PTT bünyesinde ilk olarak 2021 yılı itibarıyla kullanılmaya başlandığını anımsatan Uraloğlu, özellikle gençler arasında da yoğun bir şekilde kullanılan mikro hareketlilik araçlarının gönderi dağıtım hizmetlerinde de kullanılmasıyla fosil yakıt kullanımının önüne geçildiğinin altını çizdi.

        2021’de 100 adet elektrikli skuter ile başlayan uygulamanın 2026 Haziran sonu itibariyle 1.050 adet e-Skuter ile devam ettiğini belirten Uraloğlu, “Ulaşım konusundaki yeni eğilimler ve ihtiyaçlar doğrultusunda Bakanlık olarak doğa dostu uygulamalar geliştirmeye devam ediyoruz. PTT dağıtım görevlileri fosil yakıt kullanan araçlar yerine yeşil enerji kullanan e-Skuterler ile gönderi teslimi yapıyor, bu sayede karbon emisyonunu azaltıyor. Ayrıca trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yüksek hareket kabiliyeti ile zamandan tasarruf edilmesini de sağlıyor.” diye konuştu.

        PTT’nin elektrikli skuterları kullanmaya başlamasından bu yana kargo hariç yaklaşık 89,6 milyon gönderinin sahiplerine ulaştırıldığının altını çizen Uraloğlu, “Gönderi dağıtımında kullanılan e-skuterler 10,4 milyon kilometre yol yaptı, Dünya’nın çevresini yaklaşık 260 kez dolaşacak mesafeye ulaştı. PTT, e-skuterler ile 312 bin litre fosil yakıt kullanımının önüne geçti. Daha etkin ve hızlı bir şekilde dağıtım yapılarak dar ve araç hareketliliğinin zor olduğu alanlarda hızlı ve çevreci bir ulaşım yöntemiyle gönderilerin teslimi gerçekleştiriliyor. Ayrıca yaya olarak dağıtım yapılmasına kıyasla yüzde 20 zamandan tasarruf ediliyor.” açıklamasında bulundu.

        Doğa dostu çevreci ulaşım aracı elektrikli skuterlerin hızının saatte 25 kilometreye çıkabildiğini ve tek şarj ile 40 kilometre mesafe gidebildiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, “Kullanılmaya başladığı günden itibaren Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa olmak üzere dört büyük ilde toplam 62,5 milyon gönderi dağıtıldı. Söz konusu illerdeki elektrikli skuter ile dağıtılan gönderi adedi toplam gönderi adedinin yüzde 69’una karşılık geliyor.” dedi.

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