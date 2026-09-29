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        Haberler Ekonomi Para Ekonominin ekim ayı gündemi yoğun geçecek

        Ekonominin ekim ayı gündemi yoğun geçecek

        Türkiye'nin ekonomi ajandası, ihracat ve enflasyon rakamlarının açıklanması, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın TBMM'de yapacağı sunum ve 2027 yılı bütçesinin belirlenmesi gibi gelişmelerle yoğun olacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 11:43 Güncelleme:
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        Ekonominin ekim ayı gündemi yoğun

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 3 Ekim'de İstanbul'da eylül ayı dış ticaret rakamlarını açıklaması planlanıyor. Türkiye'nin ağustos ayı ihracatının yıllık yüzde 8,1 artışla 23,5 milyar dolara çıkarak, en yüksek ağustos ayı rakamı olarak kayıtlara geçtiğini belirten Bolat, "Ocak-ağustos döneminde ihracatımız 185 milyar dolarla rekor kırdı, ağustosta yıllıklandırılmış ihracatımız 280,3 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin en yükseği oldu." ifadelerini kullanmıştı.

        Enflasyon 5 Ekim'de açıklanacak

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) da eylül ayı enflasyon verilerini, 5 Ekim'de kamuoyuna duyuracak. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta aylık bazda yüzde 1,84, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,57 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 31,51, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,95 olarak kayıtlara geçmişti.

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        TCMB Başkanı Fatih Karahan, 6 Ekim'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak. Karahan'ın milletvekillerine yapacağı sunumda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesine ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor.

        TÜİK, 8 Ekim'de eylül ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını, kamuoyuna duyuracak. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ağustosta en yüksek aylık reel getiri, yüzde 7,93 ile külçe altında gerçekleşmişti.

        Sanayi üretimi verileri 9 Ekim'de duyurulacak

        Kurum, 9 Ekim'de ağustos ayı sanayi üretim endeksini açıklayacak. Sanayi üretim endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 0,3 azalış göstermişti. TÜİK, aynı gün ağustos ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini de paylaşacak.

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        Merkez Bankası tarafından duyurulan ağustos ayı ödemeler dengesi verileri, 13 Ekim'de belli olacak. Türkiye'nin cari işlemler hesabında temmuz ayında 36 milyon dolarlık fazla verilirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 4 milyar 972 milyon dolarlık fazla oluşmuştu.

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül ayı merkezi yönetim bütçe sonuçlarını, 15 Ekim'de kamuoyuna açıklayacak.

        TÜİK 16 Ekim'de eylül ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini, Merkez Bankası da aynı gün konut fiyat endeksi sonuçlarını duyuracak.

        Tüketici güven endeksini 22 Ekim'de kamuoyuna açıklayacak olan Kurum, aynı gün ikinci çeyrek hanehalkı yurt içi turizm verilerini de paylaşacak.

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        TÜİK, 27 Ekim'de de eylül ayı iş gücü istatiklerini de kamuoyuna duyuracak.

        Mecliste bütçe maratonu başlayacak

        Türkiye'nin, 2027 yılı bütçesine ilişkin hazırlıklar da sürüyor. 2027 yılına ilişkin Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, 17 Ekim'de TBMM'ye sunulacak. Böylece, Türkiye'nin 2027 yılı bütçe büyüklükleri ile bakanlık ve kurum ödenekleri belli olacak.

        TBMM'deki bütçe maratonu da Plan ve Bütçe Komisyonuna yapılacak sunumla başlayacak, Genel Kurul görüşmeleriyle sürecek. TBMM'nin bütçe mesaisinin yıl sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

        2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın, ekim ayı içerisinde açıklanması planlanıyor.

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        Piyasaların gözü faiz kararında olacak

        TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı da 22 Ekim'de gerçekleşecek. Piyasalar, bu toplantıdan çıkacak kararı yakından takip edecek.

        Kurul, eylül ayı toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit tutmuş, "Aylık dalgalanmalara karşın, son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergeler enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret etmektedir." açıklamasında bulunmuştu.

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