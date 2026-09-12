Elektrikli Countryman'in menzili arttı

MINI’nin Türkiye’de 2024 yılında satışa sunduğu yeni nesil Countryman, bugüne kadar 21 binin üzerinde satış adedine ulaştı.

Modelin tamamen elektrikli versiyonu şimdi yeni Favoured Plus tasarım paketi ile daha kapsamlı bir donanım seviyesine kavuşuyor.

Elektrikli Countryman’e gelişmiş sürüş destek sistemleri Yeni Favoured Plus paketi, elektrikli MINI Countryman’in teknolojik donanımlarını önemli ölçüde genişletiyor. Paket kapsamında Sürüş Asistanı Plus ve Park Asistanı Plus sistemleri sunuluyor.

360 derece kamera desteğiyle çalışan sistemler, özellikle park ve düşük hızdaki manevralarda sürücüye yardımcı oluyor. Modelde ayrıca artırılmış gerçeklik destekli MINI Navigasyon AR sistemi de bulunuyor.

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Favoured Plus paketinin tasarım tarafında 19 inç jantlar dikkat çekiyor. Güneş korumalı arka camlar da paketin konfor ve tasarım odaklı ekipmanları arasında yer alıyor.

Elektrikli Countryman’de farklı kullanım ihtiyaçlarına yönelik olarak Mode 3 şarj kablosu veya Mode 2 Flexible Şarj Cihazı da sunuluyor.

Yeni Favoured Plus paketli tamamen elektrikli MINI Countryman’in Eylül ayına özel başlangıç fiyatı 3 milyon 687 bin TL olarak açıklandı. Model, MINI Online Store üzerinden satışa sunuluyor.

JCW PAKETİ OPSİYON

MINI, elektrikli Countryman’de sportif tasarım isteyen müşteriler için John Cooper Works (JCW) tasarım paketini de sunuyor.

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JCW paketinde 20 inç JCW Flag Spoke iki tonlu jantların yanı sıra JCW spor frenleri, spor koltuklar ve spor direksiyon gibi donanımlar bulunuyor.

Tamamen elektrikli MINI Countryman JCW’nin Eylül ayına özel başlangıç fiyatı ise 3 milyon 814 bin TL.

MENZİLİ ARTTI

Elektrikli MINI Countryman’in teknik altyapısında yapılan güncellemeler ve yeni nesil batarya teknolojisiyle modelin menzili de artırıldı.

WLTP verilerine göre tamamen elektrikli MINI Countryman, tek şarjla 501 kilometreye kadar sürüş menzili sunabiliyor.

Artan menzil, özellikle uzun yolculuklarda şarj molaları arasındaki mesafenin uzamasını sağlarken modelin günlük kullanım esnekliğini de artırıyor.