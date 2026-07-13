ALTIN FİYATLARI CANLI SON DURUM 13 TEMMUZ || Savaş yeniden başladı, ibre terse döndü! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 13 Temmuz Pazartesi yani haftanın ilk iş günü ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki ABD ve İran arasındaki ateşkesin sona ermesinin ardından altın fiyatları düşüşe geçti. Yaşanan değer kaybıyla birlikte ekonomi gündemini takip edenler ve altın yatırımcıları başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Özellikle de "Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabı merakla sorgulanıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış satış tablosu...