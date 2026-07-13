MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TEMMUZ 2026 || Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler düşecek mi, yükselecek mi?
Merkez Bankası faiz kararı öncesi geri sayım devam ediyor. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde "Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler düşecek mi, yükselecek mi?" sorularının cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki Merkez Bankası takvimi üzerinden faiz kararı ilan tarihleri kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte güncel faiz kararı ile ilgili sorgulanan ayrıntılar...
TCBM Temmuz 2026 faiz kararı ne zaman açıklanacak? Temmuz ayının son günlerinin gelmesiyle birlikte başta belirtilen sorunun cevabı en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Peki, Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler düşecek mi, yükselecek mi? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte detaylar...
MERKEZ BANKASI TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı 23 Temmuz 2026 Pereşmeb günü açıklanacak.
FAİZLER DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) piyasa beklentisine paralel bir şekilde Mayıs ayında faizleri yüzde 50'de sabit bıraktı. Bu ay ki faiz kararı ile ilgili beklenti anketi yayınlandığında sizlerle paylaşacağız.