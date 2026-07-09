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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Garanti BBVA Kripto'dan OTC platformu

        Garanti BBVA Kripto'dan OTC platformu

        Garanti BBVA Kripto, yüksek hacimli kripto varlık alım satımı yapmayı tercih eden müşterileri için geliştirdiği OTC platformunu kullanıma sundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 12:28 Güncelleme:
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        Garanti BBVA Kripto'dan OTC platformu

        Garanti BBVA Kripto, yüksek hacimli işlemlerin emir defterinden bağımsız olarak gerçekleştirilebildiği yeni OTC (Over-the-Counter/tezgâh üstü işlem) platformunu devreye aldı.

        Garanti BBVA Kripto mobil uygulamasında yer alan mevcut "Basit Al-Sat" ve "Gelişmiş Al-Sat" özelliklerine ek olarak sunulan OTC işlem modeli, büyük tutarlı alım satımlarda yatırımcıların işlemlerini doğrudan dijital platform üzerinden gerçekleştirebilmelerini sağlıyor.

        Yüksek hacimli işlem yapan kullanıcılar için tasarlanan Garanti BBVA Kripto OTC işlem modeli; tamamen dijital ve self-servis deneyim, 7/24 erişim, anlık fiyat gösterimi ve anında işlem gerçekleştirme olanağı sunuyor. Fiyatlar platform üzerinde anlık olarak yayınlanıyor; kullanıcılar gördükleri fiyat üzerinden işlemlerini doğrudan tamamlayabiliyor. Model, işlemlerin emir defterine girmeden yapılmasına olanak tanıyarak yüksek tutarlı işlemlerde daha kontrollü bir işlem deneyimi sağlıyor ve fiyat kayması (slippage) riskini bertaraf eden bir yapı sunuyor.

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        Onur Güven: "Yüksek hacimli işlemler artık klasik al-sat kadar kolay"

        Garanti BBVA Kripto Genel Müdürü Onur Güven, yeni Garanti BBVA Kripto OTC Platformuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

        “Kripto varlık piyasalarında yüksek hacimli işlemler, çoğu zaman telefon görüşmeleri, mesajlaşmalar, fiyat teklifi bekleme ve manuel onay süreçleri nedeniyle zaman kaybı veya olumsuz bir deneyime dönüşebiliyor. Biz bu deneyimi uçtan uca dijitalleştirerek müşterilerimize daha hızlı, kolay ve erişilebilir bir işlem modeli sunmayı hedefledik. Devreye aldığımız OTC hizmetimizle kullanıcılarımız, platform üzerinde anlık olarak gördükleri fiyatlarla 7/24 işlem gerçekleştirebiliyor. Böylece yüksek hacimli işlemlerde emir defterinden bağımsız, daha kontrollü, pratik ve kesintisiz bir deneyim sağlıyoruz. Güçlü teknolojik altyapımızla OTC deneyimini klasik al-sat işlemleri kadar kolay hale getirirken, kripto varlık ekosisteminde kullanıcı odaklı ve yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyoruz.”

        Garanti BBVA Kripto OTC, ilk etapta USD bazlı işlem çiftleriyle kullanıma sunuldu. Platformda BTC/USD, ETH/USD, SOL/USD, XRP/USD, USDC/USD, AVAX/USD ve USDT/USD işlem çiftleri yer alırken TRY bazlı işlem çiftleri de 2 Temmuz tarihi itibarıyla kullanıma açıldı. OTC hizmeti, Garanti BBVA Kripto platformunda Al-Sat ekranındaki Basit Al/Sat ve Gelişmiş Al/Sat bölümlerinin yanında üçüncü bir işlem alanı olarak konumlandırıldı. OTC platformu erişimi, talep eden müşteriler için gerekli değerlendirmelerin ardından kullanılabilir hale getirilecek.

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