Geleceğin büyükustaları için yeni program

Karpowership, Future Grandmasters ile küresel sosyal etki programını başlattı Karadeniz Holding'in uluslararası markası Karpowership, 16 yaş altı satranç sporcularına yönelik Future Grandmasters programını başlattı.

Programın uluslararası başlangıcı Türkiye'de, Büyükusta Ediz Gürel'in katılımıyla gerçekleştirildi. Yüzer enerji santralleri alanında faaliyet gösteren Karadeniz Holding, toplumsal kalkınma projeleri kapsamında gençlerin gelişimini odağa alan yeni bir program hayata geçirdi.

Şirket, Future Grandmasters programı ile farklı ülkelerde genç satranç yeteneklerini desteklemeyi ve uluslararası bir satranç ekosistemi oluşturmayı hedefliyor.

"ENERJİ, FIRSATLARIN ÖNÜNÜ AÇAN BİR GÜÇTÜR"

Programın tanıtımında konuşan Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Harezi Yılmaz, Future Grandmasters'ın yalnızca bir turnuva değil, uzun vadeli bir gelişim programı olarak tasarlandığını belirterek şunları söyledi:

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"30 yıldır dünyanın dört bir yanında şehirleri güçlendiriyoruz. Yüzer enerji santrallerimizle toplulukların erişimine sunduğumuz güvenilir ve temiz elektriğin ne kadar büyük bir anlam taşıdığını biliyoruz.

Bu anlamı güçlendirmek için, tüm operasyon ülkelerimizde başta kız çocukları olmak üzere gençlerin eğitimlerine destek veriyor ve onların da geleceklerini aydınlatma hedefiyle projeler hayata geçiriyoruz. Gelişimin, fırsatların ve değişimin önünü açan, bir hayatın yönünü değiştirebilecek bir kıvılcım olduğuna inanıyoruz. Future Grandmasters da bu inançtan doğdu. Satranç, gençlere sadece doğru hamle yapmayı değil; stratejik düşünmeyi, baskı altında sakin kalmayı, kalıpların dışını görmeyi ve her mağlubiyetten bir ders çıkararak oyuna yeniden başlamayı öğretiyor. Biz bu programla yarının liderlerinin, koçlarının ve elçilerinin gelişimine yatırım yapıyoruz. Bugün Abidjan'dan gelen gençlerimizi ve şampiyonumuzu, ülkemizin gururu Büyükusta Ediz Gürel ile buluşturmak, bu inancın en somut karşılığı oldu.

Future Grandmasters ile küresel vizyonu başlatırken, yanımızda Büyükusta Ediz Gürel'in olması tesadüf değil. Gürel'in uluslararası başarı hikayesi, bu programla destekleyeceğimiz çocukların yarın nerede olabileceğini gösteren en güçlü kanıt. Onun rehberliğinde, yeni nesillere yarın için şah mat dedirtecek fırsatlar sunacağız. Tek Dünya Karadeniz Vakfı olarak yürüttüğümüz toplumsal fayda çalışmalarında olduğu gibi inanıyoruz ki gençlerin potansiyeline yaptığımız her yatırım, geleceğimizin teminatıdır."

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Programın küresel elçisi olarak yer alan Büyükusta Ediz Gürel ise şu ifadeleri kullandı:

"Karadeniz Holdingin'in Karpowership Future Grandmasters projesinin bir parçası olmak büyük mutluluk. Bildiğiniz gibi Karpowership dünyanın dört kıtasında elektrik üretiyor. Elektrik denilince benim aklıma aydınlanma geliyor. Bu proje de bir anlamda satranç sporcuları için başka türden bir aydınlanma oldu. Ben de bir satranç sporcusu olarak bu proje için Karadeniz Holding'e çok teşekkür ederim." Karmarine Tersanesi'nde buluşan stratejik zihinler Future Grandmasters programının ilk ayağı, 11 Nisan 2026'da Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde düzenlenen turnuva ile başladı.

Turnuvada şampiyon olan Adjé Yohan Philippe Ouaga ile dereceye giren Loann Michel Le Roux ve Ruth Liliane Camara, program kapsamında Türkiye'ye geldi. Yalova'daki Karmarine Tersanesi'nde düzenlenen etkinliğe Fildişi Sahili Satranç Federasyonu (FIDEC) temsilcileri, Büyükusta Nebojša Nikčević, satranç camiasından davetliler ve iş ortakları katıldı.

Etkinlikte genç sporcular ile Büyükusta Ediz Gürel bir araya gelirken, program elçileri arasında dostluk maçı da yapıldı. Ediz Gürel'in üç sporcuya karşı gerçekleştirdiği simultane satranç maçı da program kapsamında düzenlenen etkinlikler arasında yer aldı. Hedef, uluslararası bir satranç ekosistemi kurmak Karpowership, Future Grandmasters programını uzun vadeli bir yetenek geliştirme ve mentorluk platformu olarak planlıyor.

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Programa katılan sporcular, Büyükusta Nebojša Nikčević yönetiminde mentorluk programına dahil olacak. Şirket, programı faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde de uygulamayı hedefliyor. Program kapsamında desteklenen gençlerin ilerleyen dönemde satranç alanında eğitmenlik ve mentorluk gibi rollerde yer alması amaçlanıyor. "Yarın için şah mat" sloganıyla yürütülen program, satrancı gençlerin gelişimini destekleyen araçlardan biri olarak konumlandırıyor.

YAPAY ZEKA KAYNAKLI ENERJİ TALEBİNDE HEDEF ABD VERİ MERKEZLERİ

Karadeniz Holding, ABD'de hızla büyüyen veri merkezlerinin enerji ihtiyacına yönelik kapasite artırma çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, planlama ve inşa aşamasında bulunan 15 bin megavatlık yeni kapasitenin ana hedeflerinden birinin ABD'deki veri merkezleri olduğunu belirtti.

Yapay zekâ altyapısını oluşturan büyük veri merkezlerinin tek seferde 500 megavata ulaşan elektrik ihtiyacı bulunduğunu belirten şirket, bu doğrultuda Texas'ın Brownsville kentinde bir tersane yatırımı gerçekleştirdiğini açıkladı.

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Şirket, COVID-19 sonrası dönemde enerji yatırımlarındaki yavaşlama ile birlikte 2023 itibarıyla veri merkezleri ve yapay zekânın enerji talebinin hızla arttığını, önümüzdeki 10-20 yılda küresel elektrik ihtiyacının iki katına çıkmasının beklendiğini ifade etti. Mevcut aktif filonun yaklaşık 8 bin 500 megavat kurulu güce sahip olduğu, yapımı süren 1.500 megavatlık yeni kapasitenin devreye alınmasıyla toplam kurulu gücün 10 gigavata ulaşmasının hedeflendiği belirtildi.

Şirket ayrıca Tunus'ta açılan 400 megavatlık elektrik tedarik ihalesinde sözleşme görüşmelerinin sürdüğünü, Meksika'da 250 megavat ve Kosta Rika'da 130 megavat kapasiteli yeni ihaleler kazandığını bildirdi.

DİĞER PROJELER

Karadeniz Holding, çocuklara yönelik TekLand adlı deneyim merkezini yıl sonuna kadar hizmete açmayı planlıyor. Merkezde teknoloji ve üretim süreçlerini tanıtmayı amaçlayan atölyeler, eğitim alanları, tarihi İstanbul sokağı konsepti ve sağlık birimi yer alacak. Türkiye'nin farklı bölgelerinden getirilecek çocukların burada çeşitli eğitim ve sosyal etkinliklere katılması planlanıyor.

Şirket ayrıca FireShip (Alev Döver Filosu) projesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Proje kapsamında deniz suyuyla müdahale edebilen itfaiye gemileri ile zorlu arazi koşullarında görev yapabilecek kara itfaiye araçlarının geliştirilmesi hedefleniyor. Projenin gelecek yıl yangın sezonu öncesinde tanıtılması, yangın sezonu dışında ise araçların sergileneceği alanın yangın farkındalık ve eğitim merkezi olarak kullanılması planlanıyor.