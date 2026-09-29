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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka GPT-6.1 Astra'nın çıkışı ertelendi

        GPT-6.1 Astra'nın çıkışı ertelendi

        OpenAI, araştırmacıların güvenlik endişeleri nedeniyle yeni GPT-6.1 Astra modelinin çıkışının ertelendiğini açıkladı. Modelin otonom görevleri yerine getirme kapasitesinin güvenlik riskleriyle dengelenmesi gerektiği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 11:55 Güncelleme:
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        OpenAI'dan güvenlik ertelemesi

        OpenAI'dan, "GPT-6.1 Astra" modeline ilişkin açıklama yapıldı.

        Bünyesindeki araştırmacıların taşıdığı güvenlik endişeleri nedeniyle yeni "GPT-6.1 Astra" modelinin çıkışının ertelendiği duyurulan açıklamada, modelin görevleri tamamlama konusunda "daha ısrarcı bir yapı kazandığı" ancak bu kapasitenin "yetkisiz davranış riskine karşı dengelenmesi gerektiği" kaydedildi.

        "Güvenlik ve uyumluluk konusunda son derece yüksek standartlara sahibiz." ifadesi kullanılan açıklamada, yeni sürümün, beklenen standartları tam karşılayamadığı belirtildi.

        Yeni modelin internette kendi başına gezinme, yazılımları otonom şekilde çalıştırma ve karmaşık operasyonları yürütebilme kapasitelerine sahip bir sistem olması bekleniyordu.

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        ABD basınında yer alan haberlerde, teknoloji şirketlerine yapay zeka modellerinin "kötüye kullanımına karşı hesap verebilir olmaları" yönünde çağrılar yapıldığına dikkat çekildi.

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        #chatgpt
        #Yapay Zeka
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