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        Haberler Ekonomi Altın Gram altında düşüş

        Gram altında düşüş

        Dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,93 azalışla 6 bin 719 liradan tamamlayan gram altın, güne satıcılı başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 09:42 Güncelleme:
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        Gram altında düşüş

        Gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 6 bin 707 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 21 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 879 liradan satılıyor.

        Orta Doğu'da çatışmaların devam etmesiyle yüksek seyreden petrol fiyatları ve artan tahvil faizleri önde gelen merkez bankalarının faiz kararları öncesinde yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor.

        Bölgede yükselen tansiyonun etkisiyle petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş küresel ekonomide enflasyon riskini artırırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu haftada faiz artıracağına kesin gözüyle bakılıyor.

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        Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında para politikasını sıkılaştıracağına ilişkin beklentilerin güçlenmesi de tahvil faizlerinde satış baskısına neden oluyor. Banka en son faiz artırımını Temmuz 2023’te gerçekleştirirken, Fed'in faiz artırımına gideceğine yönelik fiyatlamalarla dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99,6 seviyesinde seyrediyor.

        Yükselen dolar endeksi ve tahvil faizleriyle altının onsu yüzde 0,3 azalışla 4 bin 287 dolardan işlem görüyor.

        Analistler bugün yurt içinde bütçe dengesinin, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranı, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ile ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

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        #altın
        #gram altın
        #Altın fiyatı
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