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        Haberler Ekonomi Enerji Güneşin elektrik üretimindeki payı 10 yılda 28 kat arttı

        Güneşin elektrik üretimindeki payı 10 yılda 28 kat arttı

        Türkiye'nin son dönemde güneş ve rüzgar enerjisi yatırımlarında sağladığı ivme, bu kaynakların üretimdeki payını da ciddi oranda artırdı. Güneşin 2016 yılında yüzde 0,4 olan elektrik üretimindeki payı, bu yılın temmuz ayı itibarıyla 28 kat artışla yüzde 11,6'ya çıktı. Rüzgârın 10 yıl önce yüzde 5,7 olan elektrik üretimindeki payı da bu yılın temmuz ayı itibarıyla 1,1 kat artışla yüzde 12,1'e yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Eylül 2026 - 11:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Güneşin elektrik üretimindeki payı 10 yılda 28 kat arttı

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2016 yılında ortaya konan Milli Enerji ve Maden Politikası ile sadece petrol ve doğalgazda değil, aynı zamanda güneş ve rüzgar enerjisinde de Türkiye'nin gücünü yeni bir seviyeye taşıdı.

        Aradan geçen 10 yıllık süreçte Türkiye, elektrik üretiminde güneş ve rüzgarın payını katlayarak artırdı.

        Güneşin Payında 28 Kat Artış

        Güneşin 2016 yılında yüzde 0,4 olan elektrik üretimindeki payı, bu yılın temmuz ayı itibarıyla 28 kat artışla yüzde 11,6'ya yükseldi. Rüzgarın 10 yıl önce yüzde 5,7 olan elektrik üretimindeki payı ise bu yılın temmuz ayı itibarıyla 1,1 kat artışla yüzde 12,1'e çıktı.

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        Güneş Kurulu Gücünde Artış Yaklaşık 19 Kat

        Elektrik üretimindeki pay artışlarına benzer bir tablo, güneş ve rüzgar kurulu gücünde de kendini gösterdi. Güneşin 2016 yılında yüzde 1,1 olan elektrik kurulu gücü içerisindeki payı, bu yılın temmuz ayı itibarıyla yaklaşık 19 kat artışla yüzde 21,7'ya çıktı. Rüzgarın 10 yıl önce yüzde 7,3 olan elektrik kurulu gücü içerisindeki payı ise bu yılın temmuz ayı itibarıyla yaklaşık yüzde 66 artışla yüzde 12,1'e yükseldi.

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        "Büyük Bir Dönüşüm Gerçekleştirdik"

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede “Türkiye'nin enerjisinde son 10 yılda büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Güneşin elektrik üretimindeki payını 28 kat artırarak yüzde 11,6'ya, rüzgarın payını ise yüzde 12,1'e yükselttik. Güneş ve rüzgarda toplam kurulu gücümüz yaklaşık 43 bin megavata ulaştı. Bu dönüşüm, Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefimizin yanı sıra daha temiz bir enerji geleceği için attığımız somut adımların da güçlü bir göstergesidir. Yenilenebilir enerjide elde ettiğimiz bu büyük başarıyı, Antalya'da düzenleyeceğimiz COP31'de ortaya koyacağımız yeni hedeflerle daha ileri bir seviyeye taşıyacağız. Türkiye'nin rüzgarını ve güneşini milletimizin enerjisine dönüştürmeye; güvenilir, temiz ve uygun maliyetli enerjiyi herkes için erişilebilir kılan güçlü bir altyapı inşa etmeye devam edeceğiz.” dedi.

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        Kurulu Güçte Güneş ve Rüzgarın Payı Yüzde 33,8

        Türkiye'nin elektrik kurulu gücü, 2026'nın temmuz ayında 126 bin 476 megavata yükseldi. Temmuz ayı sonu itibarıyla elektrik kurulu gücünde 27 bin 507 megavat ile güneşin payı yüzde 21,7'ye çıkarken 15 bin 358 megavata ulaşan rüzgarın payı da yüzde 12,1 olarak kayıtlara geçti. Güneş ve rüzgar kurulu gücünün toplamı ise Temmuz'da yüzde 33,8'lik pay ile 42 bin 865 megavata yükselmiş oldu. Ayrıca, güneş enerjisinden elektrik üretimi, haziran ayında kırılan rekorun ardından temmuz ayında rekor tazeledi. Temmuz ayında güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretim değeri 5,37 milyar kilovatsaat ile aylık bazda tüm zamanların en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti.

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        #güneş enerjisi
        #rüzgar enerjisi
        #enerji
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