Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.610,92 %0,95
        DOLAR 48,1348 %0,05
        EURO 56,1648 %0,14
        GRAM ALTIN 7.145,51 %0,57
        FAİZ 39,91 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 106,72 %1,25
        BITCOIN 78.625,00 %0,23
        GBP/TRY 65,4657 %0,05
        EUR/USD 1,1655 %0,03
        BRENT 87,43 %-0,47
        ÇEYREK ALTIN 11.682,91 %0,57
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Halkbank esnaf kredilerinde faiz indirimi oranları düşürüldü

        Halkbank esnaf kredilerinde faiz indirimi oranları düşürüldü

        Türkiye Halk Bankası AŞ tarafından esnaf ve sanatkârlara kullandırılan Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerine ilişkin yapılan değişikliğe göre, standart faiz indirimi yüzde 50'den yüzde 40'a, yüzde 100 faiz indirimi uygulanan gruplarda yüzde 100'den yüzde 80'e ve yüzde 60 faiz indirimi uygulanan gruplarda yüzde 60'tan yüzde 48'e indirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 07:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Esnaf kredilerinde yeni dönem

        Türkiye Halk Bankası AŞ tarafından esnaf ve sanatkârlara kullandırılan Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerine ilişkin kararda değişiklik yapıldı.

        Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar’ın 7’nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında değişikliğe gidildi. Karar, 27 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

        Karara göre, kredi kullandırımı sırasında esnaf ve sanatkârların en çok 15 gün öncesine kadar alınmış yazı ile vergi dairelerine 6183 sayılı Kanun’un 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcunun bulunmaması veya borcun yeniden yapılandırılmış/taksitlendirilmiş olması ve yapılandırmanın/taksitlendirmenin bozulmamış olması şartı aranacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #halkbank
        #esnaf
        #esnaf kredisi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşini tabancayla öldürüp çocuğunu kaçırdı!
        Eşini tabancayla öldürüp çocuğunu kaçırdı!
        Nepal'de sel felaketi!
        Nepal'de sel felaketi!
        Nvidia'nın geliri yüzde 106 arttı
        Nvidia'nın geliri yüzde 106 arttı
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın muhtemel rakipleri!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        'Netanyahu seçimleri kaybetmekten korkuyor'
        'Netanyahu seçimleri kaybetmekten korkuyor'
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        Fenerbahçeli ünlülerin UCL sevinci
        F.Bahçe 18 yıl sonra Devler Ligi'nde!
        F.Bahçe 18 yıl sonra Devler Ligi'nde!
        Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
        Ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
        Devler Ligi'nde 18 sezon sonra iki Türk takımı!
        Devler Ligi'nde 18 sezon sonra iki Türk takımı!
        Köpekler insanların duygularını ayırt edebiliyor
        Köpekler insanların duygularını ayırt edebiliyor
        F.Bahçe elemeleri Devler Ligi'nde 5. kez geçti
        F.Bahçe elemeleri Devler Ligi'nde 5. kez geçti
        Fidan’dan YPG’nin fesih kararına ilk yorum
        Fidan’dan YPG’nin fesih kararına ilk yorum
        "Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak"
        "Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak"
        Ceyhan'da kabus gibi kaza
        Ceyhan'da kabus gibi kaza
        "O diziden sonra tedavi gördüm"
        "O diziden sonra tedavi gördüm"
        Annesine gelen mesaj cinayetle bitti
        Annesine gelen mesaj cinayetle bitti
        Fethiye'de korkunç paraşüt kazası! Kayalıklara düştüler!
        Fethiye'de korkunç paraşüt kazası! Kayalıklara düştüler!
        Cem Yılmaz'ın yeni imajı
        Cem Yılmaz'ın yeni imajı
        Filenin Sultanları Almanya engelini aştı!
        Filenin Sultanları Almanya engelini aştı!