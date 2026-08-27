Türkiye Halk Bankası AŞ tarafından esnaf ve sanatkârlara kullandırılan Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerine ilişkin kararda değişiklik yapıldı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar’ın 7’nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarında değişikliğe gidildi. Karar, 27 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, kredi kullandırımı sırasında esnaf ve sanatkârların en çok 15 gün öncesine kadar alınmış yazı ile vergi dairelerine 6183 sayılı Kanun’un 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcunun bulunmaması veya borcun yeniden yapılandırılmış/taksitlendirilmiş olması ve yapılandırmanın/taksitlendirmenin bozulmamış olması şartı aranacak.