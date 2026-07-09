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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil: "Kadınların ekonomik hayattaki varlığının güçlenmesi, büyük önem taşıyor"

        Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil: "Kadınların ekonomik hayattaki varlığının güçlenmesi, büyük önem taşıyor"

        Kadınların ekonomik hayatta daha fazla yer almasını teşvik etmeyi hedefleyen "Halkbank Üreten Kadınlar Buluşmaları" bu kez Kayseri'de düzenlendi. Yoğun ilgi gören programda alanında uzman isimler, bilgi ve deneyimlerini kadın girişimcilerle paylaştı. Etkinlikte bir konuşma yapan Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, "Kadınların ekonomik hayattaki varlığının güçlenmesi, Ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşması açısından büyük önem taşıyor" dedi  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 15:15 Güncelleme:
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        Kadın girişimcilere güçlü destek

        Halkbank, 2021 yılında hayata geçirdiği Üreten Kadınlar Buluşmaları ile Türkiye’nin farklı şehirlerinden girişimci kadınlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

        Kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendirmeyi ve girişimcilik ekosistemindeki rollerini artırmayı hedefleyen buluşmaların bu yılki ikinci durağı Kayseri oldu.

        Çevre illerden de çok sayıda kadın girişimcinin yoğun ilgi gösterdiği programda; liderlik, marka yönetimi, yapay zekânın etkin kullanımı, doğru iş bağlantısı kurma gibi başlıklarda oturumlar düzenlendi. Alanında uzman isimlerin bilgi ve deneyimlerini paylaştığı program sayesinde katılımcılar, hem yeni bilgi ve bakış açıları edinme hem de iş bağlantılarını güçlendirme fırsatı buldu.

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        “KADINLARIN EKONOMİDEKİ VARLIĞININ GÜÇLENMESİ KALKINMA İÇİN ÖNEMLİ”

        Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, “Kadınların üretimde, girişimcilikte ve iş dünyasında daha fazla yer aldığı ekonomiler; daha kapsayıcı, daha dirençli ve daha sürdürülebilir bir büyüme ortaya koyuyor.” dedi. Recep Süleyman Özdil, “Kadınların ekonomik hayattaki varlığının güçlenmesi; Ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşması, rekabet gücümüzün artması ve geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlememiz açısından büyük önem taşıyor.” diye konuştu.

        Halkbank olarak “Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum” inancıyla yola çıktıklarını söyleyen Recep Süleyman Özdil, “2021 yılından bu yana kadın girişimciliğini öncelikli çalışma alanlarımızdan biri olarak görüyoruz. Kadın girişimcilerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla oluşturduğumuz Kadın Girişimci Destek Paketi ile bugüne kadar yaklaşık 280 bin kadın girişimcimize 140 milyar TL finansman sağladık. Şunu gururla ifade etmek isterim ki, Ülkemizde kadın girişimcilere kullandırılan her üç krediden birinde Bankamızın imzası bulunuyor” ifadelerini kullandı.

        KADIN GİRİŞİMCİLERE 140 MİLYAR TL FİNANSMAN

        Kadınlara sağladıkları desteğin yalnızca finansmanla sınırlı olmadığını da belirten Recep Süleyman Özdil, şöyle devam etti:

        “Üreten Kadınlar Buluşmaları’nı ve Üreten Kadınlar Yarışmamızı da bu vizyonla hayata geçirdik. Bu sayede girişimcilerimizle doğrudan temas kuruyor, onların ihtiyaçlarını öğreniyor ve gelişimlerine katkı sağlayacak fırsatlar oluşturuyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz buluşmalarda, kadın girişimcilerin deneyimlerine ortak olup yeni fikirlerin filizlenmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz.”

        Halkbank, önümüzdeki dönemde de Üreten Kadınlar Buluşmaları ile Türkiye’nin farklı şehirlerinde kadın girişimcilerle bir araya gelerek onların gelişim yolculuklarına katkı sağlamayı sürdürecek.

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