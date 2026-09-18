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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam HAVELSAN, ETE Teknoloji’ye ortak oldu

        HAVELSAN, ETE Teknoloji’ye ortak oldu

        HAVELSAN ile ETE Teknoloji arasındaki 2017'den bu yana süren teknoloji iş birliği, imzalanan ortaklık sözleşmesiyle şirket ortaklığına dönüştü. HAVELSAN, ortaklıkla simülasyon ve eğitim portföyünü güçlendirmeyi ve uluslararası çapta harp oyunu merkezleri kurmayı hedefliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 11:46 Güncelleme:
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        HAVELSAN, ETE Teknoloji'ye ortak oldu

        HAVELSAN-ETE ortaklığına ilişkin Ortaklık Sözleşmeleri İmza Töreni, HAVELSAN Teknoloji Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

        HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar ile ETE Teknoloji Genel Müdürü Prof. Dr. Erdal Çayırcı tarafından imzalanan sözleşmeyle, her iki şirketin 2017 yılından beri yürüttüğü teknoloji iş birliği, şirket ortaklığına dönüştü.

        HAVELSAN, bilgisayar destekli harp oyunu, tatbikat ve deneyleme alanında hymots®, etecube® ve nginr® gibi ileri seviye çözümler geliştiren ETE Teknoloji ile eğitim sistemleri kapsamında dünya markası olma vizyonuna katkı sağlamak üzere ETE ürünlerinin kendi çözümleriyle uyumlu ve entegre çalışabilir olması nedeniyle, 2023 yılında ETE ile satış hakları üzerine bir iş birliği anlaşması imzalamıştı.

        Bu anlaşma sonrasında yürütülen yurt içi ve yurt dışı iş geliştirme faaliyetleri neticesinde, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere, farklı ülkelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak hem sivil hem askeri projelerde önemli işlere imza atıldı ve bunlardan bazıları tamamlandı.

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        HAVELSAN, ETE Teknoloji’ye ortak olması sonrasında simülasyon ve eğitim portföyünü güçlendirmeyi, uluslararası çapta harp oyunu merkezleri kurmayı ve sonrasında danışmanlık, idame ve işletme hizmetleri sunmayı hedefliyor.

        NACAR: "MÜHENDİSLERİMİZ, DOST VE MÜTTEFİK ÜLKELERİN İHTİYAÇLARI İÇİN YÜKSEK TEKNOLOJİLER GELİŞTİRECEK"

        Protokole ilişkin değerlendirme yapan HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, ETE Teknoloji ile yaklaşık 10 yıldır güçlü bir sinerji yakaladıklarını belirterek, “Bugün attığımız imzalarla HAVELSAN, ETE Teknoloji’ye ortak oldu. İş birliğimiz ve sinerjimiz bu adımla daha da güçlendi. Birbirini tanıyan mühendislik ekiplerimiz, başta Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere, dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçları için de yüksek teknolojiler geliştirecek. Bu ortaklık uluslararası projelerdeki iş birliklerimizi güçlendirecek, son kullanıcı nezdinde güvenilirliğimizi artıracak." ifadelerini kullandı.

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        ÇAYIRCI: "HEDEFLERİMİZE ULAŞMAMIZDA HAVELSAN ÖNEMLİ BİR ORTAK OLACAK"

        ETE Teknoloji Genel Müdürü Prof. Dr. Erdal Çayırcı ise imza töreninde yaptığı konuşmada, “On yılı aşkın süredir geliştirdiğimiz akıllı sistem ve yapısal simülasyon ürünlerinin dünyada en yaygın kullanılan ve yüksek kaliteleri ile tanınan markalara dönüşmesi hedefine çok yaklaştık. Bu hedefe ulaşmamızda HAVELSAN ortaklığının önemli bir kilometre taşı olacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

        *Haberin görseli AA'dan alınmıştır.

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        #havelsan
        #ETE
        #teknoloji
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