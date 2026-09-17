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        Haberler Ekonomi Borsa Hedef Portföy'den SPK kararı sonrası açıklama

        Hedef Portföy'den SPK kararı sonrası açıklama

        Hedef Portföy, SPK'nın 17 Eylül tarihli kararı kapsamında TEFAS'ta işlem gören fonlarının alım ve satım işlemlerinin durdurulduğunu açıkladı. Şirket, kararın finansal yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesi veya temerrüt kaynaklı olmadığını, fonlarının ödeme gücü açısından herhangi bir likidite problemi bulunmadığını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 13:31 Güncelleme:
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        Hedef Portföy: Likidite problemi bulunmuyor

        Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli kararı kapsamında şirketin kurucusu olduğu ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören yatırım fonlarının alım ve satım işlemlerinin durdurulmasına ilişkin açıklama yaptı.

        Şirketten yapılan açıklamada, SPK kararı kapsamında farklı portföy yönetim şirketlerinin fonlarıyla birlikte Hedef Portföy'ün TEFAS'ta işlem gören yatırım fonlarının da alım ve satım yönünde işleme kapatıldığı belirtildi.

        Fonu tasfiye edilen yatırımcı ne yapmalı?
        Fonu tasfiye edilen yatırımcı ne yapmalı?

        Açıklamada, SPK kararında unvanları belirtilen fonların ise Kurul tarafından tayin edilecek yöntem çerçevesinde tasfiye edileceği ifade edildi.

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        "LİKİDİTE PROBLEMİ BULUNMUYOR"

        Hedef Portföy, söz konusu kararın şirketin finansal yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesine ilişkin bir durumdan veya temerrütten kaynaklanmadığını vurguladı.

        Açıklamada, "Hedef Portföy'ün faaliyetlerinin devamlılığı ve fonlarının ödeme gücü açısından herhangi bir likidite problemi bulunmamaktadır" denildi.

        Şirketin güçlü özkaynak yapısı ve finansal yapısıyla faaliyetlerini kesintisiz şekilde sürdürdüğü belirtildi.

        FONLARIN TASFİYE SÜRECİ SPK ESASLARI ÇERÇEVESİNDE YÜRÜTÜLECEK

        SPK kararı kapsamında Hedef Portföy'ün TEFAS'ta işlem gören fonlarının alım ve satım işlemlerinin durdurulduğu belirtilen açıklamada, tasfiye kapsamındaki fonlara ilişkin sürecin mevzuat, SPK tarafından belirlenecek esas ve yöntemler ile fon bilgilendirme dokümanları doğrultusunda yürütüleceği kaydedildi.

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        Hedef Portföy, bu süreçte yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasının temel öncelik olduğunu bildirdi.

        SPK’dan 7 portföy şirketinin fonlarına tasfiye kararı
        SPK’dan 7 portföy şirketinin fonlarına tasfiye kararı

        Şirket ayrıca SPK ve ilgili kurumlarla tam iş birliği ve iletişim içerisinde hareket edildiğini, Kurul kararına uyum kapsamında gerekli tüm adımların atıldığını açıkladı.

        GELİŞMELER KAP'TAN DUYURULACAK

        Hedef Portföy, sürece ilişkin gelişmelerin mevzuat çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve şirketin resmi iletişim kanalları aracılığıyla yatırımcılar ve kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

        Açıklamada, şirketin sermaye piyasalarının şeffaf, güvenilir ve istikrarlı işleyişine yönelik sorumluluğunu sürdüreceği ifade edildi.

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        #Hedef Portföy
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