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        Haberler Ekonomi Turizm Hilton, Türkiye'deki 100. otelini İstanbul Havalimanı'nda açtı

        Hilton, Türkiye'deki 100. otelini İstanbul Havalimanı'nda açtı

        Hilton, Türkiye'deki 100. oteli Hilton Istanbul Airport'u açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 15:12 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Hilton, Türkiye'deki 100. otelini İstanbul Havalimanı'nda açtı

        Hilton Kıta Avrupası Kıdemli Başkan Yardımcısı David Kelly konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

        "Hilton olarak 70 yılı aşkın süredir Türkiye genelinde misafirlerimizi ağırlıyoruz ve Türkiye’deki 100. otelimiz olarak Hilton Istanbul Airport’un açılışı, buradaki gururlu tarihimizde bir diğer önemli dönüm noktasını temsil ediyor. Havalimanına sadece birkaç adım mesafedeki stratejik konumuyla bu amiral gemisi otel; Hilton’un imza niteliğindeki misafirperverliğini çağdaş tasarım, özenli olanaklar ve günümüz global gezginleri için kusursuz bağlantı imkanlarıyla bir araya getiriyor. Bu yıl tarihimizin en yüksek açılış sayısı ile Türkiye’de rekor oranlarda büyümeye devam ederken Hilton Istanbul Airport; misafirlerimiz için en önemli olan destinasyonlarda ve lokasyonlarda yüksek kaliteli konaklama deneyimleri sunma taahhüdümüzü yansıtıyor."

        Hilton Istanbul Airport Genel Müdürü Tolga Aytan ise şu değerlendirmede bulundu: "Dünyanın önde gelen havacılık merkezlerinden birinde yer alan Hilton Istanbul Airport, Hilton’un tanınmış misafirperverliğini iGA İstanbul Havalimanı’nın kalbine taşıyor. Türkiye’nin ilk Hilton havalimanı oteli olarak; zamana ve konfora önem veren misafirler için tasarlanmış, terminale kesintisiz erişim sağlayan üst düzey bir konaklama deneyimi sunmaktan gurur duyuyoruz. Basit bir mola noktasından çok daha fazlası olan otel, iş ve tatil amaçlı seyahat edenler için davetkar bir buluşma noktası olmanın yanı sıra Türkiye’deki havalimanı konaklama standartlarını yeniden belirliyor."

        Hilton Istanbul Airport, 2026 yılında Türkiye’de gerçekleştirilecek 14 açılıştan biri oldu.

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