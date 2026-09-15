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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hizmet üretim endeksinde yükseliş

        Hizmet üretim endeksinde yükseliş

        Hizmet üretim endeksi, temmuzda yıllık bazda yüzde 3, aylık bazda yüzde 1 artış gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 11:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Hizmet üretim endeksinde yükseliş

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre endeks, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3 arttı.

        Alt sektörler incelendiğinde, yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,8, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,3, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 7,9, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 5,5 artarken gayrimenkul hizmetleri yüzde 5,2, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 3,3 azaldı.

        Hizmet üretim endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1 yükseldi.

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        Alt sektörler incelendiğinde, aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,1 azalırken bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 0,9, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 2,3, gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,3, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,1, idari ve destek hizmetleri yüzde 0,2 artış kaydetti.​​​​​​​

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        #Hizmet üretim endeksi
        #TÜİK
        #TÜİK bülten
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