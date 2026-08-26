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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hürmüz anlaşması gaz fiyatlarını düşürdü

        Hürmüz anlaşması gaz fiyatlarını düşürdü

        Avrupa'da doğal gaz fiyatları, İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'nda geçici koridor oluşturulması konusunda anlaşmasının ardından gerilerken, TTF'de megavatsaat başına fiyat yüzde 5 düşerek 63,3 Euro'ya indi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 11:15 Güncelleme:
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        Avrupa'daki doğal gaz fiyatlarında düşüş

        Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören eylül vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı dün 66,6 Euro'dan kapandı.

        Doğal gazın megavatsaat fiyatı bugün saat 9.23 itibarıyla düne göre yaklaşık yüzde 5 azalışla 63,3 Euro'ya geriledi.

        Gas Infrastructure Europe (GIE) verilerine göre, Avrupa Birliği ülkelerindeki doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 63,3 seviyesinde bulunuyor. Avrupa'da depo doluluk seviyesi geçen yılın gerisinde seyrederken, başta Katar olmak üzere Orta Doğu'daki gaz sahalarında yaşanan hasar ve Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatların kesintiye uğraması, gaz fiyatlarının geçen yılın üzerinde seyretmesinde etkili oluyor.

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        GEÇİCİ BİR KORİDOR OLUŞTURULMASI KONUSUNDA ANLAŞMAYA VARILDI

        Fiyatlar hafta ortasında İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'nda geçici bir koridor oluşturulması konusunda anlaşmasının ardından kısmen geriledi.

        İran devlet televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran ve Umman'ın, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin geçişi için geçici bir 7 millik ortak koridor oluşturulması konusunda anlaştığını bildirdi.

        Garibabadi, Umman'ın güney güzergahını tamamen kapatmayı kabul ettiğini ve halihazırda İran silahlı kuvvetlerinin güney güzergahından geçişe izin vermediğini vurguladı. Garibabadi, Umman ile kalıcı bir güzergah konusunda müzakere edileceğini de sözlerine ekledi.

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        #doğal gaz
        #TTF
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