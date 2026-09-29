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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İletişim Başkanlığı fon soruşturması çerçevesinde alınan yeni tedbirleri duyurdu

        İletişim Başkanlığı fon soruşturması çerçevesinde alınan yeni tedbirleri duyurdu

        İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomi kurmayları ve ilgili kurum yöneticilerinin katılımıyla fon soruşturmasına ilişkin eşgüdüm toplantısı gerçekleştirildiğini açıkladı. Açıklamada, yatırımcı haklarının korunması, ödemelerin hızlı ve adil şekilde yapılması için Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulduğu belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Eylül 2026 - 20:58 Güncelleme:
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        Fonla ilgili alınan yeni tedbirler duyuruldu

        İletişim Başkanlığı, sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler ve tasfiye sürecindeki fonlarla ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

        Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla bir eşgüdüm toplantısı düzenlendiği belirtildi. Toplantıda, sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği, kurum temsilcilerinin yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler hakkında bilgi sunduğu ifade edildi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili çalışmaların titizlikle sürdürülmesi, sermaye piyasası kuralları çerçevesinde yatırımcı haklarının korunması ve ödemelerin adil, sağlıklı ve en kısa sürede gerçekleştirilmesinin öncelikli hedefler olduğunu vurguladığı aktarıldı.

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        FON KOORDİNASYON KURULU OLUŞTURULDU

        Açıklamada, tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı şekilde tamamlanması amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulduğu bildirildi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK), sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerine ilişkin inceleme ve denetim sürecini başlattığı kaydedildi.

        YENİ DÜZENLEMELER İÇİN ÇALIŞMA MESAJI

        Açıklamada ayrıca Katılımevim ve Birevim Tasarruf Finansman Şirketleri ile İktisat Katılım Bankası'nın Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devrine ilişkin yürütülen süreç hakkında da toplantıda bilgi verildiği belirtildi.

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        Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), tasfiye kapsamındaki fonlarda mal varlığı ve likidite durumuna göre, hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik yol haritasını sunduğu ifade edildi.

        İletişim Başkanlığı açıklamasında, mevcut sorunun çözümünün yanı sıra benzer durumların tekrar yaşanmaması için sermaye piyasalarının işleyişini ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek ilave idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönünde kararlılık vurgusu yapıldı.

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