İnşaat maliyetinde artış sürüyor

İnşaat maliyet endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,87 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,84 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,77 arttı, işçilik endeksi yüzde 2,04 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 28,62 arttı, işçilik endeksi yüzde 32,00 arttı.

İnşaat maliyet endeksinin, yıllık artışı 2025'te düşüş trendine girerken, kasım ayından itibaren yükseliş serisine girdi. Mayıs ayındaki yüzde 29,84'lük yıllık artış, Aralık 2024'ten bu yana en yüksek artış oranı oldu.

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