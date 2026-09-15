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        Haberler Ekonomi Emlak İnşaat üretiminde daralma

        İnşaat üretiminde daralma

        Spot: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat üretim endeksi Temmuz 2026'da yıllık yüzde 4,7 geriledi. İnşaatın alt sektörlerinden bina dışı yapıların inşaatında yüzde 14 artış kaydedilirken, bina inşaatında yüzde 8 düşüş görüldü. İnşaat üretimi aylık bazda ise yüzde 1,1 arttı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 10:08 Güncelleme:
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        İnşaat üretiminde daralma

        TÜİK, Temmuz 2026 dönemine ilişkin İnşaat Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, inşaat üretim endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azaldı.

        İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, bina inşaatı sektörü endeksi yıllık bazda yüzde 8,0 geriledi. Bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi ise yüzde 14,0 arttı.

        Özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi de yıllık bazda yüzde 4,9 azaldı.

        AYLIK BAZDA YÜZDE 1,1 ARTIŞ

        İnşaat üretim endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde, bina inşaatı sektörü endeksi aylık bazda yüzde 0,9 arttı.

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        Bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksinde yüzde 2,0, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksinde ise yüzde 1,0 artış kaydedildi.

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        #İnşaat üretimi
        #TÜİK
        #inşaat
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