İnşaat üretiminde daralma
Spot: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat üretim endeksi Temmuz 2026'da yıllık yüzde 4,7 geriledi. İnşaatın alt sektörlerinden bina dışı yapıların inşaatında yüzde 14 artış kaydedilirken, bina inşaatında yüzde 8 düşüş görüldü. İnşaat üretimi aylık bazda ise yüzde 1,1 arttı.
Giriş: 15 Eylül 2026 - 10:08 Güncelleme:
TÜİK, Temmuz 2026 dönemine ilişkin İnşaat Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, inşaat üretim endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azaldı.
İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, bina inşaatı sektörü endeksi yıllık bazda yüzde 8,0 geriledi. Bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi ise yüzde 14,0 arttı.
Özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi de yıllık bazda yüzde 4,9 azaldı.
AYLIK BAZDA YÜZDE 1,1 ARTIŞ
İnşaat üretim endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,1 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde, bina inşaatı sektörü endeksi aylık bazda yüzde 0,9 arttı.
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Bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksinde yüzde 2,0, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksinde ise yüzde 1,0 artış kaydedildi.
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