İş Bankasından 2026 yılının ilk yarısında 30 milyar lira net kar

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde öz kaynak büyüklüğünü yüzde 6 artışla 453 milyar liraya yükselten banka, aktif büyüklüğünü yüzde 10,1 artışla 5,1 trilyon lira seviyesine taşıdı.

Sürdürülebilir değer yaratma hedefiyle kaynaklarını ekonomi kesimleriyle buluşturan bankanın nakdi kredi hacmi, haziran sonu itibarıyla 2,7 trilyon liraya, gayrinakdi kredi hacmi ise 1 trilyon liraya yükseldi. Hanehalkına ve reel sektöre sağladığı toplam kredi desteği 3,7 trilyon liraya ulaşan bankanın toplam mevduat hacmi de yıl sonuna göre yüzde 9,7 artışla 3,4 trilyon lira oldu.

Haziran sonu itibarıyla net dönem karı 30 milyar lira düzeyinde gerçekleşen bankanın, sermaye yeterlilik oranı yüzde 15,4 oldu.

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Yurt dışı finansman kaynaklarına erişim olanaklarını değerlendirmeye devam eden banka, temmuz ayında uluslararası sermaye piyasalarında 500 milyon dolar tutarında, 12 yıl vadeli ve yedinci yılda erken geri ödeme opsiyonlu katkı sermaye niteliğinde Eurotahvil ihracı gerçekleştirdi.

İş Bankası, söz konusu ihracın yanı sıra haziran ayında 658,8 milyon dolar ve 520,3 milyon avro tutarında 367 gün vadeli sürdürülebilir sendikasyon kredisi sağladı. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, tarımsal üretkenliği artıran ve iyi tarım uygulamalarının gelişimine yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla kullandırılmak üzere, Güneydoğu Avrupa Fonu'ndan 20 milyon Euro tutarında 6 yıl vadeli kaynak da temin edildi.

REEL SEKTÖR İÇİN YURT DIŞINDAN 3,1 MİLYAR DOLAR KAYNAK

Bankanın 2025 yıl sonundan bugüne kadar reel sektörün hizmetine sunmak üzere yurt dışından sağladığı toplam kaynak tutarı 3,1 milyar dolar seviyesine ulaştı.

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Yılın ilk yarısında öne çıkan gelişmeler arasında, KOBİ'lerin dönüşümünü desteklemeye yönelik İstanbul Sanayi Odası Stratejik Dönüşüm Merkezi işbirliğiyle hayata geçirilen "Dijitalleşme ve Değer Odaklı Büyüme Programı" yer aldı. Program, dijitalleşme ve değer odaklı büyüme alanlarında sunacağı bütüncül, uygulanabilir ve ölçeklenebilir çözümlerle KOBİ'lerin küresel değer zincirlerinde daha rekabetçi ve dirençli bir konuma ulaşmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

İş Bankası, marka değerleme ve strateji danışmanlığı kuruluşlarından Brand Finance'ın değerlendirmesinde üst üste üçüncü kez Türkiye'nin marka değeri en yüksek bankası seçilirken, Avrupa'nın da önde gelen bankaları arasında yer aldı. Banka ayrıca The Banker dergisinin düzenlediği "2026 Teknoloji Ödülleri" programında açık bankacılık alanında ödüle layık görülürken, Euromoney tarafından gerçekleştirilen "Mükemmellik Ödülleri"nde de Orta ve Doğu Avrupa'nın en iyi dijital bankası seçildi.

"YAPAY ZEKA, KATMA DEĞER YARATMA BİÇİMİNİ DE DÖNÜŞTÜRDÜ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ekonomiyi, üretim biçimlerini, çalışma hayatını, eğitim, sağlık gibi yaşamın birçok alanını derinden etkileyen yapay zekanın, katma değer yaratma biçimini de dönüştürdüğünü belirtti.

Yeni çağın, hem ülkeler hem kurumlar için rekabette ve verimlilikte önemli fırsatlar sunduğunu, kendilerinin de insan odaklı bir tarzda yapay zeka ve teknolojiye yatırım yaptığını aktaran Aran, insanın yerine geçen değil, insanın potansiyelini büyüten teknoloji yatırımları ve işbirliklerinin ekonomi açısından özellikle fırsat eşitsizliklerini azaltan "güçlü bir kaldıraç" olabileceğini kaydetti.

Aran, gelecekte sadece en iyi ve gelişmiş teknolojileri geliştirenlerin değil, o teknolojiyi insan yetkinliğiyle kullanan kurumların ve ülkelerin öne çıkacağını belirterek, "Rekabet yalnızca güçlü finansallar, bilançolar üzerinden değil, yapay zekayı insanın üretkenliğiyle buluşturacak tarzda, en doğru kullananlar etrafında şekillenecek. Biz de gerek yeni nesil iştiraklerimiz ve fintek işbirliklerimizle gerekse diğer yatırımlarımızla ülkemiz için kalıcı değer üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.