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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul’daki ‘2027 İspanya Süper Kupası’nın sponsoru Suudi Arabistan oldu

        İstanbul’daki ‘2027 İspanya Süper Kupası’nın sponsoru Suudi Arabistan oldu

        Suudi Arabistan 'Genel Eğlence İdaresi' (GEA) Yönetim Kurulu Başkanı Turki Alalshikh, Riyadh Season'ın Türkiye'de düzenlenecek 2027 İspanya Süper Kupası'nın sponsorluğunu üstlendiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 16:13 Güncelleme:
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        İstanbul'daki '2027 İspanya Süper Kupası'nın sponsoru Suudi Arabistan oldu

        Güvenlik konularının ötesinde Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye arasındaki stratejik iş birlikleri bakımından da önem taşıyan “Mekke Ortak Savunma Anlaşması”nın imzalanmasından birkaç gün sonra yaşanan gelişme hakkında konuşan Turki Alalshikh, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği desteklerin altını çizerek teşekkürlerini iletti.

        “İstanbul’da muazzam bir etkinlik düzenleyeceğiz”

        İspanya Süper Kupası sponsoru olan ve GEA tarafından organize edilen Riyadh Season, Suudi Arabistan’ın 2030 Vizyonu kapsamında başkent Riyad’da her yıl devlet destekli düzenlenen bir kültür, eğlence ve turizm festivali.

        Sponsorluk anlaşmasının binlerce yıllık köklü ilişkilere sahip Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki pek çok sürprizin başlangıcı olduğunu belirten Suudi Arabistan ‘Genel Eğlence İdaresi’ (GEA) Yönetim Kurulu Başkanı Alalshikh şöyle konuştu:

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        “Çok mutluyum. Bu, harika bir ilişkinin sadece başlangıcı. 1,5 ay önce İstanbul’da kardeşim Bilal Erdoğan ile bir araya geldiğimizde, beraberimizde pek çok sürpriz getireceğimizin sözünü vermiştik. Öncelikle Yüce Allah’a şükrediyorum (Elhamdülillah); ardından bu etkinlikte bize destek veren, her türlü imkânı sağlayan ve bu işi yapmamız için onay veren Majesteleri Kral Selman’a ve liderimiz

        Majesteleri Prens Muhammed bin Selman’a teşekkürlerimi sunuyorum.

        Ayrıca, verdiği tüm destekler ve bu etkinliğin İstanbul’da düzenlenip burada büyük işlere imza atılması yönündeki talimatları için Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı iletiyorum. Yine, bu sürecin her aşamasında emek veren, işlerin tamamlanmasını sağlayan ve İstanbul’daki organizasyonu kolaylaştıran kardeşim Bilal Erdoğan’a da teşekkür ediyorum.

        Söz veriyoruz; büyük bir başarıya sahne olacak muazzam bir etkinlik gerçekleştireceğiz. İnşallah Şubat ayında sanatçıların da katılımıyla, sürprizlerle dolu harika bir gecede buluşacağız. Tekrar ifade etmek isterim ki bu, yüzlerce, hatta binlerce yıllık köklü ilişkilere sahip iki büyük ülke arasındaki pek çok sürprizin sadece başlangıcıdır.”

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iş birliğiyle, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF) ile Sela arasında yapılan anlaşma kapsamında İstanbul’da düzenlenecek İspanya Süper Kupası; UEFA Şampiyonlar Ligi finallerine de ev sahipliği yapan Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak.

        Söz konusu iş birliği çerçevesinde denetleyici kuruluş olarak konumlanan Suudi şirket Sela, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu ile iş birliği içinde İstanbul’daki İspanya Süper Kupası’nın ticari haklarının yönetiminden ve operasyonlarının yürütülmesinden sorumlu.

        Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atlético Madrid takımlarının mücadele edeceği Turnuva’nın takvimi ve bilet satış detaylarının açıklanması bekleniyor.

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