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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İTO: Döviz satış zorunluluğu kaldırılmalı

        İTO: Döviz satış zorunluluğu kaldırılmalı

        İTO Başkanı Avdagiç, TCMB'nin döviz dönüşüm desteğine ilişkin yeni düzenlemesini olumlu karşıladıklarını belirterek, "İş dünyamızın nihai beklentisi yüzde 35'lik ihracat bedeli satış zorunluluğunun tamamen kaldırılmasıdır" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 07:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Döviz satış zorunluluğu kaldırılmalı"

        İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) "Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i dünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

        İTO Başkanı Avdagiç, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, düzenlemenin en önemli yönünün döviz almama taahhüdünün kaldırılması olduğunu belirterek, mevcut sistemde firmaların döviz dönüşümü sırasında bir ay boyunca döviz alımı yapmayacaklarına ilişkin taahhüt vermek zorunda kaldığını hatırlattı.

        Bu uygulamanın özellikle ithal girdi kullanan üreticiler açısından önemli bir kısıt oluşturduğunu ifade eden Avdagiç, yeni düzenlemeyle getirilen döviz pozisyonu ölçütünün ise yasak yerine bilanço temelli bir değerlendirmeye dayanması nedeniyle ticari hayatın gerçekleriyle daha uyumlu olduğunu kaydetti.

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        Avdagiç, "Düzenleme ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileriyle aynı çerçevede kurgulanmasını da olumlu bulduk. Bu firmaların uyum maliyetlerini azaltacak." diye konuştu.

        İTO olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın odayı ziyaretiyle, TCMB Başkanı Fatih Karahan'la gerçekleştirilen görüşmelerde döviz dönüşüm desteğinin sadeleştirilmesi beklentisini dile getirdiklerini aktaran Avdagiç, yüzde 3'lük destekten yararlanabilmek için getirilen kısıtlar ve ilave taahhütler nedeniyle ihracatçıların önemli bölümünün bu destekten faydalanamadığını üyeleri adına yetkililere ilettiklerini bildirdi.

        "İSTANBUL'UN ÜRETİM YAPISI BAKIMINDAN ÖNEMLİ BİR KAZANIM"

        Avdagiç, yeni tebliğle aracı ihracatçıların katma değere dayalı limitlerini doldurmalarının ardından katma değeri yüksek üretim yapan tedarikçiler adına döviz dönüşüm işlemi gerçekleştirebileceğini belirterek, "Destek doğrudan tedarikçi firmanın hesabına aktarılacak." ifadelerini kullandı.

        Bu düzenlemeyle üretim yaptığı halde doğrudan ihracat gerçekleştirmeyen küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin de ilk kez sistemin içine dahil edildiğini vurgulayan Avdagiç, üyelerinin büyük bölümünü KOBİ'lerin oluşturduğu İTO açısından bunun İstanbul'un üretim yapısı bakımından önemli bir kazanım olduğunu kaydetti.

        Avdagiç, kamu kaynağının üretim yapan ve istihdam sağlayan firmalara yönlendirilmesini sağlayan adımları yerinde bulduklarını ifade ederek, düzenlemenin büyük bölümünün 1 Ekim 2026'da yürürlüğe gireceğini, uygulamanın ayrıntılarının ise Uygulama Talimatı ile netleşeceğini dile getirdi.

        İTO Başkanı Avdagiç, böylelikle TCMB'nin döviz dönüşüm desteğine ilişkin yeni düzenlemesini olumlu karşıladıklarını dile getirerek, "Bundan sonraki süreçte iş dünyamızın nihai beklentisi yüzde 35'lik ihracat bedeli satış zorunluluğunun tamamen kaldırılmasıdır." diye konuştu.

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